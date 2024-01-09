李鐵案細節曝光：兩次衝超奇跡均重金賄賂　單場用1400萬買通對手

央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》在9日晚上播出第四集，中國國家男子足球隊原主教練李鐵等出鏡懺悔，披露足壇腐敗案大量細節。其中李鐵兩次帶隊升入中超，背後都是大量假球。



李鐵在擔任中甲的河北華夏幸福俱樂部主教練時，曾經為了確保球隊「衝超」（升上中超）成功，僅在一場比賽裏就花費1400萬元（人民幣）用作行賄，諷刺的是其中600萬被對方一名球員獨吞，對方卻未遵守承諾「打點」其他球員。



李鐵在專題片裏懺悔稱：「我做球員的時候最憎恨的就是踢假球的人，但是因為我知道這些可能會能幫助我們球隊增加（衝超）機率，第一次獨立成為一個球隊的主教練，所以也是有特別想證明自己的這種心態。」

專題片透露， 李鐵退役後轉向教練崗位，2015年8月他加盟河北華夏幸福俱樂部，首次擔任主教練。當時賽季已經只剩9場比賽，華夏幸福僅排名第6位，衝超前景並不樂觀。李鐵一上任，俱樂部就直白地提出，希望他動用人脈收買對手。

李鐵退役後轉向教練崗位，2015年8月他加盟河北華夏幸福俱樂部。（網絡圖片）

李鐵上任後，華夏幸福在賽季最後八場打出了一波神奇的「八連勝」，使得華夏幸福最終以一分優勢領先競爭對手，衝超成功。經調查，所謂「衝超奇跡」，完全是金錢之手在背後操弄。

原河北華夏幸福俱樂部董事長孟驚透露，為了確保球隊衝超成功，在一場比賽裏花費1400萬元人民幣用作行賄。（央視）

例如在賽季最後一場，華夏幸福對賽深圳宇恒俱樂部，必須勝或者平才能確保衝超，俱樂部為此砸下重金。原河北華夏幸福俱樂部董事長孟驚透露，「最後一場比賽，我們大體上花費了1400萬元，當時是跟深圳隊俱樂部、主教練還有球員，都打了招呼」。

調查揭案中案：對方球員獨吞600萬

深圳宇恒官方層面收受了華夏幸福鉅款，同意「放水」；同時為了多重保險，李鐵的教練團隊則負責從個人層面，直接收買對方球員。李鐵授意助教鄭斌，聯繫上了鄭斌在深圳隊的老鄉，即主力後衛黎斐。

李鐵曾授意華夏幸福助教鄭斌收買深圳宇恒的球員。（央視）

黎斐開價600萬元，表示會幫他們「打點」多名關鍵球員，華夏幸福一口答應。諷刺的是經過調查，這600萬其實由黎斐獨吞了，黎斐根本沒有花錢收買其他球員。黎斐解釋說，「因為當時不管是天時地利人和來說，他們（華夏幸福）都佔優」，他截留這600萬也不影響華夏幸福獲勝。華夏幸福最終以2:0獲勝，確保衝超。

李鐵在專題片懺悔稱：「用這種不正當的方式獲得了『成功』，實際上就會讓自己變得越來越急功近利，為了要取得成績，找裁判做工作，收買對方球員、教練，有的是俱樂部找俱樂部的這種方式，變成了一種習慣，甚至到後來有一點點依賴。」

專題片又指，李鐵在華夏幸福打假球嘗到了甜頭，到2017年他被聘為武漢卓爾俱樂部主教練時，即開始主動向俱樂部推銷假球。在李鐵的慫恿下，武漢卓爾也決定不惜血本「衝一把」。最終在2018年10月，武漢卓爾提前三輪衝超成功。

目前，河北華夏幸福和武漢卓爾俱樂部都已宣告解散。