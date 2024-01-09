李鐵案細節：與武漢卓爾簽6000萬「合同」　將4名球員送入國家隊

央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》在9日晚上播出第四集，中國國家男子足球隊原主教練李鐵等出鏡懺悔，披露足壇腐敗案大量細節。



專題片揭露，李鐵為了擔任國家男子足球隊主教練，讓武漢卓爾俱樂部拿出200萬元（人民幣，下同）向中國足球協會原主席陳戌源行賄，又自掏腰包向時任足協秘書長劉奕送了100萬元，之後更與武漢卓爾以總額6000萬元的金額簽下所謂「合同」，將武漢卓爾的4名球員選入國家隊大名單。



專題片透露，2019年8月，當李鐵得知足協要組建男足國家選拔隊參加東亞杯時，便不斷找人請托，找足協領導推薦自己。

據李鐵所說：「因為我太想成為國家隊的主教練了，所以就想了很多辦法，找了很多人去請托，找了足協的領導，能夠幫我來說好話，能夠推薦我。」

李鐵曾任武漢卓爾主教練，他當時一方面遊說武漢卓爾出錢幫他做工作，表示如果自己能「上位」，也會在多方面回報武漢卓爾，武漢卓爾為此拿出200萬元向足協原主席陳戌源行賄。另一方面，李鐵又自掏腰包向時任足協秘書長劉奕送了100萬元。

李鐵曾自掏腰包向時任足協秘書長劉奕送了100萬元，圖為劉奕出鏡專題片。（央視）

最終李鐵如願成為男子足球國家選拔隊主教練，到里皮（Marcello Lippi）辭職後，隨即被任命為男足國家隊主教練。確認獲得這個職位的第二天，李鐵就飛到武漢和武漢卓爾談交易，與武漢卓爾以總額6000萬元的金額，簽下所謂「合同」，實際只是以此來掩蓋權錢交易的本質。隨後，他很快將武漢卓爾的4名球員選入國家隊大名單。

原武漢卓爾俱樂部董事長田旭東在專題片說：「（選哪個球員）實際上就是利益交換，就談得很赤裸了，我帶哪幾個球員進去，可能哪個球員會給你們給上場時間，在足協層面上肯定會搞好關係，幫你們提供一些資源。他給我們開出了這麼多非常誘惑的這種籌碼，向我們要錢。」

原武漢卓爾俱樂部董事長田旭東。（央視）

田旭東又說：「那天看到那個國家隊名單，我臉是發紅的，甚麼意思呢，我知道我們球員的能力，進不了，一個都進不了。」

李鐵從2020年1月2日被任命為男足國家隊主教練，到2021年12月3日辭職，急功近利的結果是上升得快，墜落得也快。

李鐵在鏡頭前懺悔，表示以後要踏實行正路。（影片截圖）

李鐵在專題片表示：「我是非常後悔的。還是要踏踏實實的，也要走正路，不要急功近利，不要想盡一切辦法去走捷徑。」