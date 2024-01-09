足壇腐敗案｜李鐵300萬上位國足主教練　足協前主席向球迷謝罪

央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》在1月9日晚上播出第四集《一體推進「三不腐」》，披露足壇腐敗案更多細節。



專題片介紹，2022年11月，中國國家男子足球隊原主教練李鐵被監察機關立案調查，足壇反腐由此拉開大幕。隨後，中國足球協會陸續有十多名高層和中層幹部接受審查調查，其中包括國家體育總局原副局長、中國足協原黨委書記杜兆才，中國足協原主席陳戌源；涉案人員涵蓋教練、球員、裁判、俱樂部高管、經紀人等。

李鐵：當球員時最恨踢假球的人

李鐵是本次專案第一個接受監察調查並被留置的人員。據介紹，李鐵退役後轉向教練崗位；2015年8月，他加盟河北華夏幸福俱樂部，首次擔任主教練。當時賽季已經只剩9場比賽，華夏幸福僅排名第6位，沖超前景並不樂觀。李鐵一上任，俱樂部就直白地提出，希望他動用人脈收買對手。

李鐵表示，自己做球員時最憎恨踢假球的人，「但是因為我知道這些可能會能幫助我們球隊增加（沖超）幾率，第一次獨立成為一個球隊的主教練，所以也是有特別想證明自己的這種心態」。

李鐵上任後，賽季最後八場打出一波神奇的「八連勝」，使華夏幸福最終以一分優勢領先競爭對手，沖超成功。經調查，所謂「沖超奇跡」，完全是金錢之手在背後操弄。例如，賽季最後一場，華夏幸福必須勝或者平才能確保沖超，俱樂部為此砸下重金。

調查發現，河北華夏幸福俱樂部試圖效仿恒大通過「燒錢」尋求短期快出成績，定下了第一年就必須沖超成功、第二年要獲得亞冠參賽資格、第三年就要中超奪冠的目標。俱樂部原董事長孟驚透露，在最後一場比賽花費1400萬元，「當時是跟深圳隊俱樂部、主教練還有球員，都打了招呼」。

深圳宇恒俱樂部官方層面收受了華夏幸福巨款，同意「放水」；同時為了多重保險，李鐵的教練團隊則負責從個人層面，直接收買對方球員。華夏幸福最終以2:0獲勝。

李鐵表示，用這種不正當的方式獲得「成功」，實際上會讓自己變得愈來愈急功近利，「為了取得成績，找裁判做工作，收買對方球員、教練，有的是俱樂部找俱樂部的這種方式，變成了一種習慣，甚至到後來有一點點依賴」。

李鐵在華夏幸福俱樂部打假球嘗到「甜頭」。2017年，他被聘為武漢卓爾俱樂部主教練時，開始主動向俱樂部推銷假球。在李鐵的慫恿下，武漢卓爾俱樂部也不惜血本「打假球」。

陳戌源當選足協主席前一晚就受賄

陳戌源是2019年8月22日，在河北香河國家足球訓練基地當選為第六任中國足協主席。在當選前一晚，就有兩名地方足協負責人相繼敲開他房門，各送上30萬元「拜碼頭」，請托他多多關照。

陳戌源稱：「我自己也收了俱樂部的錢，我就不會去抓這種風氣，因為你去抓這個風氣，那不是你自己抓自己嗎，所以對這種現象事實上就基本上應該是放任了。」任職幾年來，陳戌源收受了多家俱樂部錢財累計達數千萬元。

國家體育總局原副局長、中國足協原黨委書記杜兆才同樣公器私用。2022年，有線索反映中甲聯賽一些比賽存在假球賭球嫌疑，國家體育總局收到相關線索後，要求杜兆才牽頭調查處理，他卻偷換概念，用所謂「調研」來敷衍。

豪賭世界杯

2015年，國務院辦公廳印發《中國足球改革發展總體方案》，強調要著眼長遠與夯實基礎相結合。杜兆才和陳戌源作為足協負責人，本應將推動改革作為第一要務，他們卻都覺得改革難度大、見效慢，倒不如一邊為自己撈點好處，一邊把出「政績」的希望押寶在豪賭世界杯上。

陳戌源稱：「自己就想在我的任上，國家隊能夠實現參加世界杯，那不是證明陳戌源很有本事嗎。」

當時，李鐵同樣想豪賭世界杯。2019年8月，當他得知中國足協要組建男足國家選拔隊參加東亞杯時，便不斷找人請托，找足協領導推薦自己。

李鐵行賄的思路和踢假球如出一轍，他一方面遊說卓爾俱樂部出錢幫他做工作，表示如果自己能「上位」，也會在多方面回報俱樂部，俱樂部為此拿出200萬元向陳戌源行賄。另一方面，李鐵又自掏腰包向時任足協秘書長劉奕送了100萬元。

最終，李鐵如願成為男子足球國家選拔隊主教練，到里皮辭職後，隨即被任命為男足國家隊主教練。李鐵之後又與卓爾俱樂部以總額6000萬元的金額，簽下所謂「合同」，實際只是以此來掩蓋權錢交易的本質。隨後，他很快將卓爾隊的4名球員選入國家隊大名單。

李鐵從2020年1月2日被任命為男足國家隊主教練，到2021年12月3日辭職，急功近利的結果是上升得快，墜落得也快。李鐵表示：「我是非常後悔的。還是要踏踏實實的，也要走正路，不要急功近利，不要想盡一切辦法去走捷徑。」

陳戌源表示，球迷可以包容中國足球的落後，但是不能原諒腐敗，他作為足協主席需負主要責任，「我想深深地向全國球迷，真的要謝罪，我錯了，我自己真的認為我自己錯了，我非常後悔自己，沒有後悔藥可以買，如果有後悔藥可以買，我願意用我的生命把它買回來，我也不會再去幹這種事情」。