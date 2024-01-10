明年起連續5年沒有年三十　大年三十為何時有時無？

下月即將迎來農曆新年，今年除夕為2月9日，特別的是，今年的「大年三十」將是近幾年的最後一個，因為自2025年開始直到2029年，連續五年的除夕都將是「大年二十九」。



「明年起連續5年沒有年三十」話題1月10日登上內地新浪微博熱搜榜第一。對於大年三十為何時有時無？按照曆制又是如何確定一個月有多少天？

內媒《每日經濟新聞》報道，中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧解釋道，農曆中的月是按月亮盈虧圓缺變化的週期定義的，稱之為「朔望月」。一個朔望月的平均長度為29.53天，並非整數，而一個月的天數要用整數表示，因此有時是小月29天，有時是大月30天。

同時，為了保證農曆每月的初一必須是朔日，所以大小月的安排也不是固定的，這需要通過精確的計算來確定。

按習俗，年三十下午，會備牲禮祀神祭祖，稱為「辭年」。除夕夜則全家齊聚吃團圓飯，而且吃得愈晚愈好。(VCG)

報道稱，中國的農曆曆法規定，以月相「朔」所在的那一天為每月的初一，這樣相連兩個「朔」之間的天數就為一個月。

然而，沒有大年三十其實並不少見。進入2000年以後， 2000年、2001年、2003年、2006年、2012年、2013年、2016年、2022年，以及從2025年到2029年的連續5年，都沒有年三十。但由於平均月長稍多於29天，所以每年大月出現的次數要稍多於小月。

「朔日的確定是根據月亮和太陽的真實位置來確定的，而且朔望月週期本身也長短不一，所以年三十時有時無並無明確規律可循，但也正是因為這種不確定性，也給我們帶來一些不期而遇的驚喜。」楊婧表示，雖然年三十會「消失」，但不管是臘月二十九還是臘月三十，作為傳統節日的除夕卻一直都在。