新年盆菜2024｜推薦9間團年盆菜　早鳥優惠7折起　人均$61起

新年團年飯／開年飯盆菜推介！盆菜通常會有鮑魚、瑤柱、花膠、髮菜、蠔等等豐富食材，適合一家大細在團年享受一頓豐富的晚飯！今次精選了香港9間盆菜推介，除了有一般盆菜外賣，還有素盆菜、2人盆菜，如果有需要大排筵席，還可以安排盆菜到會！而人均消費平均$61位起！



2024年團年盆菜推介【１】大家樂盆菜

今年團年，大家樂會推出3款盆菜，包括「鮑魚瑤柱福袋盆菜 (10-12位用)」、「鮑魚花膠海參福袋盆菜 (6位)」、「原粒瑤柱福袋盆菜 (6位)」，今年加推大家樂六道菜「鴻運盆菜宴」（10 - 12位用），搭配福聚開運翅、鴻運脆腩燒味、鴻圖蝦球拼豉油皇雞翼等等，讓節日變得更豐盛！如果是Club100會員，早鳥期內最高可享71折優惠！訂購滿$2000享免費送貨服務。

鮑魚瑤柱福袋盆菜 (10-12位用)：優惠價$898；Club100會員價$868（原價$1108）

鮑魚花膠海參福袋盆菜 (6位)：優惠價$888；Club100會員價$858（原價$1098）

原粒瑤柱福袋盆菜 (6位)：優惠價$628；Club100會員價$598（原價$768）



2024年團年盆菜推介【２】美心盆菜

盆菜食材通常非常豐富，如果擔心吃不完，不妨考慮美心MX推出的4款盆菜，包括「鮑魚福聚盆菜（6位用）」、「大鴻運鮑魚盆菜（10-12位用）」、「豐盛團聚盆菜（10-12位用）」、「四喜鮑魚盆菜（4位用）」，適合大小家庭享用，人均$61起。今年還有5款盆菜宴，釀蟹鉗、八寶鴨、紅燒元蹄、炆伊麵等等菜色，足不出戶都可以享受一頓到豐盛的團年飯。現時優惠，訂購盆菜或盆菜宴即減$50，中銀信用卡客戶及EATIZEN會員可享低至58折，訂購滿$2000享免費送貨服務。

鮑魚福聚盆菜（6位用）：優惠價$828；中銀/Eatizen會員優惠價$798（原價$1128）

大鴻運鮑魚盆菜（10-12位用）：優惠價$1128；中銀/Eatizen會員優惠價$1098（原價$1478）

豐盛團聚盆菜（10-12位用）：優惠價$728；中銀/Eatizen會員優惠價$698（原價$978）

四喜鮑魚盆菜（4位用）：優惠價$578；中銀/Eatizen會員優惠價$548（原價$818）



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2024年團年盆菜推介【３】萬里緣盆菜

想感受圍村盆菜的風味，不妨選擇老字號萬里緣盆菜。盆菜取材、做法都保留原汁原味，鮑魚、豬手、鮑螺片、冬菇、金蠔，全部都非常入味，今年新年期間有兩款指定盤菜，分別是新春家鄉盆菜（2月3至18日供應、年三十至初三除外）、新年限定富貴鮑魚盆（2月9至12日供應，僅限年三十至初三），由於訂購的時間不同，大家訂購時記得要留意。訂購3盆大盆起免費送貨（年三十、初一、初二及初三除外），如果想大排筵席（10席或以上；12人/席），亦可以訂購盆菜到會。

新年限定富貴鮑魚盆（細盆6位用）$1450；（大盆12位用）$1680

新春家鄉盆菜（細盆6位用）$1300；（大盆12位用）$1550



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2024年團年盆菜推介【４】鴻福堂盆菜

今年鴻福堂的盆菜大升級，「圍村豐味盆菜（6位用）」加入各種矜貴食材，當中包括鮑魚、大蝦、五花腩、白切雞等多款材料，讓大家能夠大快朵頤。素食者都想享用豐富的盆菜宴，不妨試一試鴻福堂的「至尊素食盆菜（6位用）」，素鮑魚、素蝦、素帶子、黃金福袋等等，可以跟素食親友大飽口福！自家CLUB會員價即可以優惠價$728訂購，逢星期一購買更可享額外95折，訂購即享免費送貨。

圍村豐味盆菜（6位用）原價$938；自家CLUB會員價$728

至尊素食盆菜（6位用）原價$938；自家CLUB會員價$728



2024年團年盆菜推介【５】一粥麵盆菜

佛跳牆在喜慶節日也大受歡迎，今年一粥麵的「新春鮑魚佛跳牆盆菜」，就結合了各種豪華佳餚，有十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、花膠、蠔豉等食材，訂購即更加送貴妃雞。2月6日前訂購可享低至7折早鳥優惠價。

新春鮑魚佛跳牆盆菜（6位用）早鳥價838（原價$1198）



「新春鮑魚佛跳牆盆菜」早鳥價838（一粥麵官方圖片）

2024年團年盆菜推介【６】唐宮小聚盆菜

兩口子想在家中享受盆菜的好滋味？不妨試試唐宮小聚的「聚嘆 ‧ 聚寶盆」，這款盆菜設有2位用及6位用份量，家庭人數較少可以選擇2位用。盆菜用料十足，包括鮑魚、花膠、大蝦、瑤柱、冬菇，盆菜基底用上蓮藕、蘿蔔、娃娃菜等蔬菜盡吸醬汁精華，惹味又溫暖！盆菜設有堂食及外賣，可以在舒適地享用盆菜又無需洗碗碟。

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聚嘆 ‧聚寶盆

（2位用）堂食$248；外賣$268

（6位用） 堂食$688；外賣$698



聚嘆 ‧聚寶盆（2位用）堂食$248；外賣$268；（6位用） 堂食$688；外賣$698（唐宮小聚官方圖片）

2024年團年盆菜推介【7】豪門小菜火鍋盆菜

九龍城區人氣小炒店也推出盆菜「豪住食盆菜」，加入19款配料，當中選用多款名貴食材，包括：瑤柱、花膠筒、鮑魚、大蝦、鵝掌、厚花菇、蠔、髮菜等等，保證足料最少一人一件不用爭。盆菜中層有滿滿的肉類，雞、燒鵝、豬手、魷魚，啖啖肉滿足一眾「食肉獸」 。如果人多怕不夠喉，同場加映還有羊腩煲，啖啖羊肉又唔會羶，而且份量足2磅，食完羊腩煲還不夠，可以用滿滿的肉汁滾生菜，絕對足以令大家捧腹回家！滿$1000即享免費送貨。

豪住食盆菜（4-6位用）$888；（6位用）$1088；（8位用）$1288；（10位用）$1488；（12位用）$1688

羊腩煲（送生菜）$398



2024年團年盆菜推介【8】大公館

團年飯一家歡聚當然要吃得豐富，大公館「極品珍味盆菜」 以多款珍貴食材入饌，包括原隻吉品鮑魚、花膠、遼參、海蝦，配以大公館招牌稻草肉及生曬金蠔等；如果單吃盆菜不夠滿足，還可以追加「手工佛跳牆湯鍋」！以原隻三黃雞去骨並釀入名貴海味如原隻鮮鮑魚、日本關東遼參、鮑翅、花膠及柱甫，配以上等食材熬製而成的濃雞湯鍋。兩款佳餚製作需時，均需在兩天前預訂。

極品珍味盆菜（4-6位用）外賣自取價$1,988；堂食價$2,688

手工佛跳牆湯鍋（4-6位用）外賣自取價$2,888；堂食價$3288

極品珍味盆菜及手工佛跳牆湯鍋均須兩天前預訂



2024年團年盆菜推介【9】惠康盆菜

惠康亦與各大飲食集團合作，為大家送上各種美食佳餚，當中包括英心、八鄉南苑、香江好廚房、陶源酒家、團聚飯，每款盆菜都採用上乘食材！團聚飯更推出「金玉滿堂龍蝦過年盆菜」，採用原隻新鮮波士頓龍蝦，帶來啖啖鮮味。現在還有優惠3重賞，（1）即日起至1月25日訂購可享早鳥優惠，（2）恒生ENJOY卡客戶1月23日、2月3日下單可享92折，（３）網上訂購兼享相等於9折的yuu分回贈。預訂年菜即可享免費送貨服務。

美心盆菜（惠康官方圖片）

美心盆菜

盆菜（10位用）$1188

豪華鮑魚盆菜（5位用）$1128；(10位用）$1518



八鄉南苑圍村盆菜（惠康官方圖片）

八鄉南苑圍村盆菜

極品圍村盆菜（6位用）$1388；（8位用）$1588；（12位用）$1888

傳統圍村盆菜（6位用）$998；（8位用）$1068；（12位用）$1288



香江好廚房盆菜（惠康官方圖片）

香江好廚房盆菜

至尊鮑魚盆菜（4位用）$1088；（6-8位用）$1788；（10-12位用）$2288

傳統富貴盆菜（4位用）$988；（6-8位用）$1288；（10-12位用）$1688

極上素盆菜（4位用）$788；（6-8位用）$988；（10-12位用）$1188



陶源酒家盆菜

秘製鮑魚足料盤菜 （6位用）$1888；（10位用）$2688



金玉滿堂龍蝦盤菜（惠康官方圖片）

團聚飯

金玉滿堂龍蝦盤菜 （6位用）$1398；（8位用）$1862

私房盆滿鉢滿盤菜（6位用）$1488；（10位用）$1980

