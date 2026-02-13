新年北上深圳10大貼士！要派利是給服務員？食店是否開門睇2個App

新年北上深圳｜近來每到長假期，都有不少港人北上深圳觀光，農曆新年期間估亦不會例外。過年期間的香港，許多店舖都休息，不少景點也會人山人海，去飲茶食飯又會向店員派發利是，深圳會否有同樣狀況？食肆會否加服務費？可放煙花嗎？《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了10個在深圳過年必知的注意事項，讓大家新春玩得盡興。



深圳的新春燈會（圖片來源：小紅書@Brlynn）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳新年10大注意事項！

新年期間如常營運的深圳世界之窗（資料圖片）

新年北上深圳【1】景點篇

新年北上深圳【問題1】深圳景區在新年期間人多嗎？

過年期間，各省市都有大量民眾出遊，深圳的景區亦會有大量遊客到訪。根據深圳市文化廣電旅遊體育局數據，以2025年為例，深圳市重點監測景區的新年假期接待遊客量為894.7萬人次，創歷史新高。若不想人擠著人地遊覽，應避免新年期間到訪景區。

遊客眾多的世界之窗（圖片來源：中國旅遊集團）

新年北上深圳【2】餐飲篇

新年北上深圳【問題2】新年期間，深圳食肆會否照常營業？

不是所有食肆都會於新年期間營業，大部份小店、中國品牌的快餐店都會休息。不過，外國品牌的快餐店（如麥當勞、KFC）、手搖飲品店、咖啡店以及大型連鎖中、高檔餐廳會如常營業。

潤園四季椰子雞（圖片來源：小紅書）

新年北上深圳【問題3】怎知道想到訪的食肆於新年期間會否照常營業？

大家可以在新年期間瀏覽大眾點評App、微訊的相關餐廳公眾號，以得悉餐廳在新年期間會否提早關門、延遲開放時間或照常營業。

新年北上深圳【問題4】餐廳會在新年期間加收服務費嗎？

大部份深圳的餐廳皆不會在過年期間加收服務費，但由於新年前夕及期間的運輸成本較高，部份餐廳的菜式可能會臨時加價。

新年北上深圳【問題5】新年期間用餐時，需不需要向店員派發利是？

深圳沒有向外人派發利是的習俗，所以大家不需要給店員派發利是。

在深圳用餐不一定要派利是（資料圖片）

新年北上深圳【問題6】新年期間，各大餐飲平台會否如常有外賣服務？

各大餐飲平台於新年期間會照樣提供外賣服務，但新年期間上班的外賣員不多，即使成功下單亦要等候較長時間方能得到食物。

美團外賣（圖片來源：中原證券）

新年北上深圳【問題7】各大仍營業的餐廳在新年的輪候時間會較平日長嗎？

由於許多在深圳工作的人會於新年前夕已回鄉，各大商場、街頭的人流因而會大減，往年各大仍營業的餐廳在新年的輪候時間亦較短。不過，在港人北上觀光的熱潮下，鄰近香港口岸的區域人可能比較多，亦有機會增加輪候時間。

餐廳林立的壹方匯（圖片來源：小紅書@謙藍建造）

新年北上深圳【3】交通篇

新年北上深圳【問題8】今年深圳新春交通流量高峰期在甚麼日子？

今年春運為2月6日至3月13日，根據深圳市交通運輸局，預計春節前離深車流出行高峰出現在2月14日至15日，除夕前兩天會特別繁忙。預計部分高速公路在早上10時30分至晚上8時段運行壓力相對較大。

新年北上深圳【問題9】若想新年乘搭高鐵北上深圳，應否提早購票？

應該，因春運需求龐大，新春期間的車票往往開賣後便會從速售罊。大家若想成功購票，應在心儀班次車票開售時，立即購買。

想於新年乘搭高鐵北上深圳，應提早購票（資料圖片）

新年北上深圳【4】慶節活動篇

新年北上深圳【問題10】在深圳可以燃放煙花嗎？

深圳市於去年已發佈《關於在深圳市範圍內禁止販賣燃放煙火的通告》。通告列明除獲政府批准，任何人或單位不能在深圳放煙花，炮仗同樣不得燃放。

除獲政府批准，任何人或單位不能在深圳放煙花（圖片來源：小紅書@Brlynn）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略