中紀委全會：嚴懲政商勾連　深化整治金融、國企、能源等領域

中共第二十屆中紀委第三次全體會議10日在北京閉幕，會議公報提出今年要「把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重」，並點名要深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題。



公報指出，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關去年持續深入推進反腐敗鬥爭，嚴肅查處金融、國企、高校、體育、煙草、醫藥、糧食購銷、統計等領域腐敗問題，「堅決清除系統性腐敗風險隱患」。

中紀委今年要突出「剷除土壤條件」深化反腐敗鬥爭，繼續緊盯重點問題、重點領域、重點對象、新型腐敗和隱性腐敗，「把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重」，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題，堅決懲治群眾身邊腐敗，集中整治跨境腐敗問題；強化受賄行賄一起查，完善對重點行賄人的聯合懲戒機制，持續推進反腐敗國家立法等。

公報還強調，今年將對違規吃喝開展專項整治、突出政治定位深化巡視巡察、完善紀委監委機關內設機構設置、力量配備等。並將深化派駐機構改革，制定「加強中管高校紀檢監察機構與地方紀委監委聯合開展審查調查的意見」，指導各省區市紀委監委開展向省屬高校和國有企業派駐紀檢監察組試點。