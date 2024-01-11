湖南人大副主任彭國甫落馬 曾頂住壓力要求徹查「操場埋屍案」

中央紀委國家監委網站10日發布消息，湖南省人大常委會黨組成員、副主任彭國甫涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



湖南省人大常委會黨組成員、副主任彭國甫。（懷化市政府網站）

據公開資料，現年61歲的彭國甫擁有管理學博士學位及教授頭銜，被視為學者型官員。彭國甫歷任湘潭大學哲學系副主任、校長助理、校黨委副書記等職，2002年出任湘潭大學黨委書記。2008年，彭國甫走上仕途，開始擔任岳陽市委副書記、岳陽縣委書記。三年後升任湖南省科技廳廳長、黨組書記。

2014年，彭國甫調任懷化市委書記。期間，於2018年任湖南省政協副主席，繼續兼任懷化市委書記。2021年1月，彭國甫任湖南省人大常委會副主任，2021年3月卸任懷化市委書記。

湖南新晃「操場埋屍」案被披露後引發關注，杜少平被指殺害新晃一中職工鄧世平，將其屍體埋於該校操場下16年 。（澎湃新聞）

曾引發全國關注的「操場埋屍案」偵辦期間，彭國甫也曾公開表態。2019年6月20日凌晨，湖南懷化市新晃縣新晃一中的操場跑道下挖出遺骸一事，引發輿論持續關注。彭國甫6月21日晚即回應稱，要新官理舊事，要深挖徹查歷史遺留大案要案，要務必採取有力有效手段深挖徹查，不管涉及到誰，都要一查到底。

2019年6月25日，彭國甫在市委常委會會議上再次表示，勇擔堅決查處涉黑涉惡歷史遺留大案要案的政治責任，堅決把涉黑涉惡歷史遺留大案要案的線索排查到位。要深刻認識「新晃操場埋屍案」性質惡劣、社會影響極壞，積極回應廣大人民群眾關切，調集精兵強將，集中精力深挖徹查到底。

彭國甫事後更透露，當時很多人不希望調查下去，認為這會影響懷化的形象，甚至彭國甫自己都會被推至風口浪尖。而他當時堅持要一查到底。

案件最終水落石出，法院審理查明，2001年12月，被告杜少平承攬了新晃侗族自治縣一中400米操場土建工程，聘請同案被告羅光忠等人管理。新晃一中委派總務處鄧世平、姚本英（病故）二人監督工程品質。在施工過程中，被告杜少平因工程品質等問題與監督人鄧世平產生矛盾，懷恨在心，因而於2003年1月22日，夥同羅光忠在工程指揮部辦公室將鄧世平殺害，當晚二人將屍體掩埋於操場一土坑內，次日羅光忠指揮鏟車將土坑填平，埋屍16年。