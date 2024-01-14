衛健委：可同時感染多種呼吸道病原體　建議高危人士接種流感疫苗

1月14日，國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，元旦以來，全國醫療機構發熱門診接診量呈波動下降趨勢，當前的呼吸道疾病仍以流感為主，新冠病毒感染處於較低水平。專家解釋，不同呼吸道病原體沒有交叉免疫，可能同時或交替感染，建議高風險人群盡早接種流感疫苗。



北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強介紹，冬季是呼吸道疾病多發季節，包括甲型流感、乙型流感、新冠病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒及支原體等，這些病原體感染後建立的免疫不持久，可以反覆感染。同時，這些病原體沒有交叉保護性免疫，可以同時感染或交替感染。

王貴強稱，不同病原體同時感染時可能導致病情加重，尤其是呼吸道免疫屏障受到損害，細菌感染風險加大，尤其是老年人、幼兒及有基礎病的患者更容易出現病情惡化。

他建議，若出現上呼吸道感染症狀，要及時做抗原或核酸檢測，明確診斷後可以針對性治療，例如服用抗流感病毒藥物；若感染新冠病毒，則早期應用抗新冠藥物，緩解症狀、縮短病程、降低重症和住院風險、降低進一步傳播風險等。

中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕介紹，季節性流感包括甲型H1N1亞型、甲型H3N2亞型以及乙型流感。南方自10月上旬、北方自10月下旬先後進入本次流感流行季。目前，流感疫苗中包括甲型H1N1亞型、甲型H3N2亞型和乙型流感組分，建議高風險人群盡早接種流感疫苗。