｢一帶一路｣能源項目　中國首例MOSS球罐型LNGC改裝FSRU項目交付

《上觀新聞》報道，1月16日上午，在位於上海崇明區長興鎮的上海中遠海運重工有限公司2號碼頭，中國石油管道局「格裏亞」輪改裝FSRU（浮式儲存和再氣化裝置）完成交付。該項目的完成，有利於進一步提升中國在國際清潔能源市場的品牌知名度和競爭力，拓展國際市場。



據介紹，「格裏亞」輪原本為LNGC（液化天然氣運輸船）。近年來，隨著LNG（液化天然氣）產業不斷發展，除常規液化天然氣接收終端外，亦出現許多不同形式的液化天然氣接收及再氣化基礎設施，浮式液化天然氣再氣化裝置即為其中之一。FSRU除具有LNG運輸船功能外，還能完成液化天然氣的接收、存儲、轉運、再氣化外輸等多種功能。

完成改裝後的FSRU項目。（上觀新聞）

和傳統陸上液化天然氣接收終端投資大、建設周期長等缺點相比，FSRU採用的浮式再氣化的方式接收和加工液化天然氣，更靈活方便，效益更高，成本更低。

本次格裏亞FSRU改裝項目，是中國首例MOSS球罐型LNGC改裝FSRU項目，也是瓦西裏科斯灣LNG終端項目的子項目，是中國企業與歐盟合作的「一帶一路」能源項目。

完成改裝後的FSRU項目。（上觀新聞）

據介紹，本次交付的FSRU項目輪船長296米，寬46米，可存儲13.7萬立方米液化天然氣，設備先進。該項目是塞浦路斯近年來最大的工程項目，是其國家能源戰略的重要組成部分，也是其達成歐盟減排指標、提高天然氣發電比例的重要一步，將幫助塞浦路斯減少30%碳排放，並降低15%到25%發電成本。

完成改裝後的FSRU項目。（上觀新聞）

項目執行期間，上海中遠海運重工完成了前端設計、基礎設計、生產設計、國際和國內材料設備採購、再氣化模塊和動力模塊建造和吊裝、現場改造、設備安裝與調試、氣體試驗、海試及船舶延壽二十年等重點工程。