深中通道料6月具備通車條件　定價方案公布！全線擬最低收費66元

去年11月28日全線貫通的深中通道主線，近日完成鋼橋面鋪裝，預計今年6月具備通車條件。深中通道開通後，將對車輛採取怎樣的收費標準？廣東省官方將於1月30日召開聽證會，對相關方案進行討論。



深中通道兩個收費方案。（深圳商報）

據《深圳商報》報道，深中通道的車輛通行費收費標準方案，由項目法人廣東省南粵交通投資建設有限公司，按規定程序報廣東省交通運輸廳會同廣東省發展改革委、廣東省財政廳審核，由廣東省發展改革委組織價格聽證，最終報廣東省人民政府審查批准。

定價機關目前擬定兩套方案，方案一為項目全線車輛通行費收費標準為66元（人民幣，下同）/標準車次，執行全省高速公路統一的車型分類方式和收費系數；其中，三類客車、四類客車收費系數按現行系數的65%執行，收費標準均為86元/車次。

+ 1

方案二為項目全線車輛通行費收費標準為66元/標準車次，執行全省高速公路統一的車型分類方式和收費系數；其中，40座以上大型客車和六類及以上貨車（含六類以上專項專業車）收費系數按現行系數的80%執行，其收費標準分別為106元/車次、216元/車次。

廣東省發改委對深中通道進行了定價成本監審顯示，深中通道15年收費期年平均成本為22.45億元，年均標準車流量近3800萬車次，標準車（小客車）全線單位平均通行成本59.22元/車次，其中東島-西島33.34元/車次、西島-萬頃沙互通段20.32元/車次、萬頃沙互通-橫門互通5.56元/車次。