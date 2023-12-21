深中通道車輛通行如何收費？　廣東發改委明年1月擬召開聽證會

全長24公里的深中通道主線11月28日全線貫通，並計劃明年6月具備通車條件，屆時深圳至中山的車程將縮短至半小時之內。

那麼，車輛通過深中通道的收費標準是什麼？周二（19日），廣東省發展改革委發布通告，表示擬於明年1月下旬在廣州召開深中通道車輛通行費收費標準聽證會。



廣東省發展改革委發布通告，表示擬於明年1月下旬在廣州召開深中通道車輛通行費收費標準聽證會。（新華社）

廣東省發改委表示，深中通道位於粵港澳大灣區核心區域，橫跨珠江口，東西連接深圳市和中山市，北距虎門大橋約30公里，南距港珠澳大橋約31公里。項目起於廣深沿江高速機場互通立交，向西跨越珠江口，在中山市馬鞍島登陸，終於橫門互通，接在建中山至開平高速公路，全長23.97公里，採用東隧西橋建設方案，其中橋樑長17.034公里，海底隧道長6.845公里，海中設置人工島2處。

深圳通道全線採用雙向8車道高速公路技術標準，設計速度100公里/小時，設置深圳機場、萬頃沙、橫門3處互通立交。項目於2017年動工建設，建成後將成為粵東與粵西之間最為便捷的東西向高速通道，進一步增強珠江口東西兩岸的交通聯系，滿足日益增長的珠江口東西兩岸交通需求，將有力促進粵港澳大灣區建設及加快珠三角東西兩翼經濟融合發展。

廣東省發展改革委發布通告，表示擬於明年1月下旬在廣州召開深中通道車輛通行費收費標準聽證會。（新華社）

目前，廣東省發改委已開展深中通道車輛通行費成本監審，會同相關部門研究制定車輛通行費收費標準聽證方案，擬於2024年1月下旬召開聽證會，對方案的必要性、可行性征求經營者、消費者和有關方面的意見。聽證會設參加人26名。其中，消費者15名，經營者1名，其他利益相關方1名，相關領域專家、學者2名，省人大代表1名，省政協委員1名，政府有關部門人員4名，社會組織人員1名。聽證會設旁聽席，旁聽人員5名。