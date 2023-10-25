香港生育獎2萬有讚有彈　內地網民籲全國推廣：頭胎都沒哪來三孩

周三（25日），行政長官李家超在發表2023年施政報告時表示，為鼓勵生育，即日起為每名在香港出生的新生嬰兒發放2萬港元，為期3年。近年來，內地為催谷生育亦不遺餘力，故消息在內地引發討論，有網民認為有獎勵挺好，但也有聲音認為補貼沒用，本身不生的，不會因為有補貼就生。值得一提的是，內地不同省市都有政策鼓勵生育，廣東一村甚至生孩補助高達9萬元（人民幣．下同），一孩月領3千「領到2歲半」。



近年香港生育率創新低，施政報告推出鼓勵生育的措施，包括有意為每名初生嬰兒，向父母派發2萬元獎勵金，以鼓勵生育。據當局公布，有至少三大要求必須符合，分別是新生嬰兒要在今日或之後出生、且在香港出生、其父或母須為香港永久性居民，符合要求可獲發一筆過2萬元的現金獎勵，這筆獎勵金將於2024年第一季起發放。上述措施會持續3年，其後再作檢討。

延伸閱讀：施政報告．生育｜2萬元新生嬰兒獎勵金3大要求 今起出生BB先有份（點圖放大閱覽）

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消息一出，隨即引發內地輿論關注，在微博，「香港新生嬰兒獎勵2萬」的話題持續。不過網民意見兩極，有人反應正面，甚至表示值得向全國推廣，亦有人大潑冷水，認為政策成效甚微。

網民點睇：

施惠於民，好領導

中國內地應該也要全國推廣！

我們什麽時候能有？

是差那兩萬嗎？

才2萬，大陸生育津貼也不止這點

杯水車薪

大陸人，怎麽合法過去生？

內地學一下，不要只獎勵二胎三胎，頭胎都沒有，哪來的二三

別補貼了，補貼沒用，要生的還是會生，不生的一樣不生，人家不會因為有補貼就生



據聯合國人口基金（UNFPA）的年度「世界人口狀況」報告顯示，香港女性平均每人僅生育0.8個孩子，屬全球最低生育率。不過內地情況亦不遑多讓，每名女性僅生育1.2名孩子。早前，中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新曾表示，中國已經成為全球生育率最低的國家之一，人口負增長的趨勢還會延續到本世紀七八十年代，「積攢了30年的人口負增長能量需要釋放。」

而近年來內地不同省市紛紛出台政策鼓勵生育，例如，浙江衢州市常山縣近月宣布，如夫妻雙方至少一方為常山縣戶籍的家庭，自3月16日起依法實施人類輔助生殖技術治療且生育成功、新出生子女落戶常山縣內的，可補助自費部分的50%，補助每戶每次最高限額為3萬元；在縣內醫療機構生育二孩、三孩且子女落戶常山的，每年分別給予5000元、10000元育兒補貼，直至子女滿3周歲止。

2021年9月，廣東廉江營仔鎮包墩行政村黃竹根自然村張貼出《資助黃竹根林族兄弟生育子女的公告》，提到黃竹根村「鄉賢」林祥回應國家生育政策解決村民「生易養難」問題，決定資助自該月1日起出生的嬰兒，每名嬰兒每月3000至3300元育兒補貼，資助至兩歲半。每名嬰兒共計可獲得9萬元或9.9萬元，直到數百萬元資助金用完為止。

隨著少子化日趨嚴重，內地「生育政策」有了改變。（VCG）

而在一河之隔的深圳，《深圳市育兒補貼管理辦法》已於今年1月公開徵求意見，其初步擬定深圳市育兒補貼標準：生育第一個子女的，辦理出生入戶後發放3000元的一次性生育補貼，另外每年發放1500元育兒補貼，直至該子女滿3周歲，3年累計發放補貼7500元，平均每年可領取2500元；生育第二個子女的，辦理出生入戶後發放5000元的一次性生育補貼，另外每年發放2000元育兒補貼，直至該子女滿3周歲，3年累計發放補貼11000元，平均每年可領取3667元；生育第三個子女的，辦理出生入戶後發放1萬元一次性生育補貼，另外每年發放3000元育兒補貼，直至該子女滿3周歲，3年累計發放補貼1.9萬元，平均每年可領取6333元。

據中國專研人口和相關公共政策議題智庫「育媧人口研究」今年最新報告估計，在中國內地撫養孩子，從出生到17歲需要花費人民幣48.5萬元，若是從出生撫養至大學畢業，則父母得準備至少62.7萬元。

至於香港方面，據恒生銀行去年的調查估算，養育孩子平均每年需花費28.4萬元（港元．下同），如果22歲才能經濟獨立，成本約624萬元。