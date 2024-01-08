內地生育率低迷　人大教授建議「生個孩子給一居室房」　網民熱議

內地近年推出「三孩政策」及相關配套措施，惟生育率仍然保持低迷。中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬傑預計，2023年出生人口或低於900萬人。近日，中國人民大學教授翟東升在節目中提出主張，建議「生個孩子給一居室（房）」。



綜合內媒報道，中國人民大學教授翟東升提出主張，稱社會福利應該向年輕人傾斜。翟東升表示，「青年女性生孩子就是一種勞動貢獻，國家就應該補貼，要麼你就給房子，不用大，生個孩子給一居室，成本貴嗎，並不貴，房子不值錢。」

相關建議在網絡引發網民討論。有網民認為建議很「實在」，比較合理。不過也有網民提出質疑，指建議可能會帶來一些有消極影響的副作用。

網民點睇：

這個建議實在！



這個教授我認了，去哪裡領房子提前說一聲



我說願意，你送嗎



張口就來



哈哈哈哈，好主意啊，但可能會造成另一種惡果，為了房子一直生孩子



專家沒想到網友不像前些年那麼好忽悠了



能不能再送個車



2023年10月12日，國家衛健委發布相關報告，顯示2022年全國出生人口956萬人，首次出現負增長。中國人口學會副會長、北京大學社會學系教授陸傑華受訪時表示，生育率下降的原因，既有年輕人生育成本的問題，也有文化層面的原因，以及婚戀觀念的改變。