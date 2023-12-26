重慶智障女與五旬男子結婚　網民憂非自願只為生育　官方介入調查

網傳重慶彭水縣一名疑似智力有障礙，且身患殘疾的年輕女子，在一名年過半百的男子攙扶下登記結婚。不少網民擔心當中有違法情形。12月25日，彭水縣婦聯表示，當地已成立專班展開調查。



網傳影片顯示，該名女生疑似智力不正常，且身體患有殘疾。她被一名年過半百的男子攙扶，走到彭水縣民政部門的婚姻登記處。兩人在工作人員指引下，辦理婚姻登記手續，並拍攝結婚登記照。

影片配文稱：「不會用語言表達的她，根本就不明白結婚和離婚是什麽意思，只明白在一起生活就是一家人，當工作人員問她是辦結婚還是離婚的（手續），因為她無法用語言表達，辦理手續接近花了一個小時。」

有網民稱，該名女生無法清楚表達其意願，走路也不穩，屬於無民事行為能力人，「民政局就這麽給辦了（結婚）證？」、「民政局是來搞笑的嗎？女方無法表達意願就能結婚，這結婚是無效不受法律保護」；另有人質疑男方娶該名女生只為生育，可憐女生「由苦難進入深淵」。

從影片發布者上傳的其他片段中了解到，該名女生今年23歲，其父母在她年幼時已離婚，她由爺爺奶奶養大。與她登記結婚的男子目前已經50歲出頭。

12月25日，彭水縣婦聯工作人員表示，已組織專班調查事件。民政系統在牽頭核實片中女生的具體情況，目前正在等待調查結果，「（彭水縣）婦聯後續會對這個事情持續關注」。彭水縣民政局工作人員回應稱，目前正調查處理此事，具體情況以後續官方發布的通告為準。

《封面新聞》報道，對於前述的智障女生與五旬男子的婚姻是否有效合法，重慶康君律師事務所高級合夥人陳開華律師表示，根據《民法典》規定，結婚應當男女雙方完全自願，禁止任何一方對另一方加以強迫，禁止任何組織或者個人加以干涉。

陳開華表示，法律並未禁止智障人員結婚，即使片中女生確為智障人員，仍有選擇婚姻的權利，但其監護人不能為她做選擇，更不能強迫她做選擇，否則涉嫌違法。若該名女生是受人脅迫而結婚，則可撤銷婚姻。