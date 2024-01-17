青島膠東機場機務人員遭飛機輾壓身亡　涉事公司罰款80萬

2022年青島膠東機場一名機組人員遭輾壓身亡，民航華東地區管理局航空安全委員會的調查報告認定這是一起人為原因民用航空器地面一般事故。

1月17日，青島市緊急管理局表示，針對青島國際機場集團有限公司對生產安全事故發生負有責任造成一人死亡案，膠州市應急管理局對該公司罰款80萬元（人民幣，下同）。



據《南方都市報》報道，2022年青島膠東機場一名機務人員遭碾軋。青島航空當年1月26日通報稱，24日該司一名機務人員執行空機拖離維修機坪任務時，發生意外，送醫後不治。

2022年青島膠東機場一名機務人員遭碾軋身亡（南方都市報）

2023年1月7日，民航華東地區管理局航空安全委員會的調查報告認定，這是一起人為原因民用航空器地面一般事故。青島航空的涉事飛機由維修機坪拖向客貨運機坪作業過程中，拖拉機指揮官未依規定攜帶對講機，耳機線被牽引車軋斷後未能有效及時指揮停止拖行，隨身攜帶的檢查單散落掉地，蹲下拾取時處於背對主輪狀態，被飛機右內側主輪碾軋。

調查小組發現涉事航司在隱患排查治理以及對外委單位和人員培訓管理等方面存在缺失，並針對航司和機場分別提出了安全建議。

據悉，青島膠東國際機場一期於2021年8月12日正式投運，飛行區等級為4F級，可起降包括空中巴士A380在內的大型客機，航站樓面積47.8萬平方米，擁有2條獨立運行的平行遠距離跑道，跑道長度3600米，機位總數178個，可滿足年旅客吞吐量3500萬人次、貨郵吞吐量50萬噸、飛機起降30萬架次的保障需求。