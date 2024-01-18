中國2023年經濟增長5.2%　學者：屬「弱復甦」　居民獲得感不強

內地官方周三（17日）公布2023年經濟增長5.2%，符合預期。然而，多名經濟學者指出，中國去年是「弱復甦」，只有部分產業恢復，且是不穩定恢復，而居民的獲得感不強，更傾向於增加儲蓄而非消費。



內媒《財經》雜誌引述粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，內地2023年經濟運行呈現出三大特點，一是結構性恢復，而非全面恢復，經濟增長主要靠服務業、高端製造業帶動，房地產、金融業、網路平台經濟等仍受到衝擊，故就業也是結構性的，服務業和基建投資帶動農民工就業形勢好轉，但青年就業壓力較大。

二是不穩定恢復，內生動能相對不足，表現在消費、製造業投資恢復不足，受外部變化的影響會比較大。最後是名目GDP增速低於實際增速，導致居民收入增速、政府財政收入增速、企業營業收入和利潤增速偏低，產生了宏觀與微觀感受的背離；去年前三季實際GDP年增5.2%，但名目增速只有4.9%。

2023年是中國疫後復甦的第一年，但經濟未現V形反彈。中國銀行研究院研究員梁婧認為，房地產市場供求關係發生重大變化，儘管官方推出有利政策，但市場預期短期內較難扭轉。國際需求減弱，也影響到出口經濟。去年前三季，政策力度比預期還保守。

中國疫後復甦的第一年，巨大的報復性消費反彈未有如預期出現。（新華社）

另一方面，據國家統計局數據，2023年社會消費品零售總額為47兆1495億元人民幣，按年增7.2%。然而，中國銀行研究院發布的「中國經濟金融展望報告」指出，2023年消費高成長很重要的一個原因，是前一年基數較低，消費整體在剔除基數效應後仍呈現弱復甦。

對此，野村證券首席經濟學家陸挺表示，有統計顯示疫情期間，中國居民的超額儲蓄增加10多兆元，當時預計2023年將出現巨大的報復性消費反彈，然而事實上居民在消費上還是較為謹慎。羅志恒認為，諸多因素抑制了消費需求，如部分預售屋未能順利交付、居民購房更加謹慎，導致家電、家具、裝潢等消費低迷；經濟名目增速不及實際增速，股市低迷，導致居民對經濟恢復的獲得感不強，更傾向於增加儲蓄而非消費。

中泰證券首席經濟學家李迅雷則指出，消費偏弱的根本原因，是收入增長沒有顯著超過GDP增速，因此要提振消費，必須增加居民收入。瑞銀首席中國經濟學家汪濤則表示，若2024年房地產基本穩定，消費者信心基本能穩定下來，這樣此前在疫情期間累積的一些超額儲蓄會略有釋放。