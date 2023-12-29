華為nova 12 Ultra評測　鴻蒙系統帶來新體驗　4600mAh續航有保障

近日新發布的華為nova 12 Ultra，可以說是華為2023年終為用戶帶來的壓軸大作，其採用了一體化素皮壓花設計、Display Turbo動態顯示增強技術、第二代崑崙玻璃、物理可變光圈鏡頭、鴻蒙4.0自研系統等一系列領先技術，整體的配置可以說相當具有吸引力。



現在，讓我們來全面了解一下華為nova 12 Ultra的日常使用體驗究竟如何？

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標誌性nova壓花圖案 一體化素皮壓花設計

華為nova 12 Ultra本次提供了12號色、煙雲灰、曜金黑三款配色可選，機身重量為198克，厚度為7.68mm。

機身後蓋採用了一體化素皮壓花設計，擁有標誌性nova壓紋元素，與星耀環上的金屬nova刻字與背板下方的銀色nova刻字相呼應。一體化素皮工藝將背板素皮包裹到鏡頭模組金屬邊框之上，使得後置鏡頭模組與機身背板融為一體，帶一體化的視覺體驗。華為nova 12 Ultra的整體握持手感相當舒適，一體化的素皮設計也帶來了順滑的觸摸手感。

華為nova 12 Ultra的後置攝像頭模組的設計升級成了「超級星耀環」，相比前代的後置鏡頭模組設計更大更矚目，同時鏡頭模組呈現經典的對稱造型，超級星耀環環繞於簡潔修長的迴環輪之中，如同星球在星軌中有序運行。銀色激光刻字雕刻於主攝外圍，鑽切工藝切割出光彩C角。

機身正面，華為nova 12 Ultra採用了第二代崑崙玻璃進行保護，該玻璃在經由特殊加工後，玻璃的韌性獲得大幅度提升，整機耐摔能力大幅增強。

華為nova 12 Ultra機身正面應用了當下流行的屏幕上方居中挖孔的全面屏與四邊微曲直屏設計，在直屏的基礎上加之微曲弧度設計，同時兼具日常握持體驗與直屏需求。

LTPO動態自適應刷新率 6.76英寸OLED屏幕

華為nova 12 Ultra的屏幕配置相對於同類機型具備明顯的領先優勢，華為nova 12 Ultra的屏幕為FHD+ 2776×1224像素的6.76英寸OLED屏幕，採用屏下指紋傳感器，支持華為自研的AI HDR技術，支持2160Hz高頻PWM調光。

並且華為nova 12 Ultra的屏幕還配備了只有頂級旗艦手機才搭載的1-120Hz LTPO動態自適應顯示技術，可根據使用場景實時調節幀率，實現在應用流暢體驗提升的同時有效降低功耗。

同時華為nova 12 Ultra還新增了全屏AOD顯示功能，用戶無需解鎖就能直接讀取日期、時間、電量以及各種重要訊息，同時支持呈現應用的實時服務狀態，使用起來更加高效便捷。

nova遊戲引擎加持 滿幀流暢遊戲體驗

華為nova 12 Ultra在性能方面搭載了「遙遙領先」晶片，同時擁有12GB超大內存，再上新一代nova遊戲引擎加持，可以帶來相當不錯的流暢遊戲體驗。

我們在開啟性能模式，屏幕刷新率設置為智能，屏幕分辨率設置為智能的情況下進行了遊戲幀率測試。在王者榮耀遊戲測試中，我們將遊戲畫面設置為高幀率+極致畫質，經過實測在單局對戰中華為nova 12 Ultra可以將幀率穩定在60幀的水平，幀率曲線近乎一條直線。

我們還測試了對於性能要求更高的原神，遊戲畫面設置為極高畫質+60幀，關閉遊戲加速功能，實測15分鐘璃月港跑圖平均幀率為39.6幀。

同時華為nova 12 Ultra還擁有AI 調度4.0、Touch Turbo 4.0、GPU Turbo 4.0等一系列先進技術，並配備了超強散熱架構，採用低流阻、高性能VC加超高導熱石墨烯設計散熱性能提升。我們也實測了華為nova 12 Ultra在運行15分鐘原神之後的機身後蓋温度，實測最高點温度為40.3攝氏度，温度控制的相當不錯。

後置第二代物理可變光圈 nova全能影像體驗

華為nova 12 Ultra的影像配置也很不錯，其後置影像模組由5000萬像素物理可變光圈主攝（F1.4~F4.0光圈，RYYB 超感光濾色陣列）+800萬像素超廣角微距鏡頭（F2.2光圈）組成。

其中主攝鏡頭採用了新升級的第二代物理可變光圈系統，該系統由6枚曲線葉片組成，相較F1.9光圈，最大進光量提升84%，物理可調，智能可變，可根據場景智能調節光圈大小。

華為nova 12 Ultra的前置鏡頭模組由6000萬像素超廣角追焦攝像頭（F2.4光圈，AF自動對焦）+ 800萬像素人像特寫攝像頭（F2.2光圈，AF自動對焦）組成，擁有業界獨一無二的0.7倍至5倍人像變焦拍攝能力。

我們通過實際樣張拍攝發現，華為nova 12 Ultra的整體成像色彩風格非常接近華為旗艦機型的鮮豔色彩模式，畫面調色風格傾向於濃郁的色彩表現。

華為nova 12 Ultra支持2倍變焦拍攝模式，為用戶解鎖了更多的構圖空間，在華為領先的計算攝影算法加持下華為nova 12 Ultra的變焦拍攝體驗也相當不錯。

在物理可變光圈的加持下，華為nova 12 Ultra可以更加靈活地應對多樣化的夜景拍攝需求。同時華為nova 12 Ultra還內置了夜景模式，可以實現更為清晰的夜景成像效果。

100W快充+4600mAh大電池 超強續航組合

充電方面，華為nova 12 Ultra採用了100W智能快充 Turbo+4600mAh電池的經典組合，實測使用原裝充電器30分鐘可以將華為nova 12 Ultra從電量耗盡充至100%。

總結

華為nova 12 Ultra可以說是一款注重人像拍攝體驗和日常使用感受的智能手機產品，適合喜歡記錄日常生活且沒有重度性能需求的用戶選購。華為nova 12 Ultra目前已經在各大平台開啟預售，512GB版售價4699元，1TB版售價5499元。