首款華為ｘ喜德盛電助力單車發布　支援鴻蒙系統　售6999人民幣

華為最新推出的一款鴻蒙智聯產品——智能電助力自行車（單車），在12月12日揭開了神秘面紗。這款自行車是華為與喜德盛合作設計的，是一款專為都市騎行愛好者打造的產品。



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這款智能電助力自行車採用簡潔設計，配備了前後碟剎系統。官方宣稱，該車架採用航空材質 X6 鋁合金，並使用一體式平焊工藝製成，外觀沒有任何焊接點，非常結實耐用。

此外，該款自行車搭載了喜德盛高精度力矩傳感器和雙閉環動能控制器。同時，它還全面支持鴻蒙智聯的智慧化功能。值得一提的是，它也是業界首款支持鴻蒙智聯4G套餐的電助力自行車。

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