多圖｜河南用大隻小鮮肉「勾引」遊客　無厘頭耍劍　還玩綑綁SM

今年冬天哈爾濱旅遊火爆，為此內地各地也紛紛祭出奇招吸引遊客上門。



河南文旅官方帳號狂曬文旅資源，一天發布20條影片，多則影片都出現上身赤裸的肌肉型男在景區雪地出鏡，幾天內漲粉近百萬。

派猛男向女遊客高喊「恭迎公主殿下回城」 點圖看看河南景點的美男計：

+ 14

河南新鄉更請來185名身穿唐裝漢服的帥哥，在火車站、景區接客。內地網民調侃，河南連「美男計」都用上，真是拼了。

為了拼觀光，河南焦作的雲台山景區和新鄉的八里溝景區，都請來「八塊腹肌」帥哥在雪景中身著古裝拍攝宣傳片。

洛陽龍門高鐵站則有多名身著金甲的武士「接駕」，向到來的各地遊客高喊：「神都洛陽恭迎公主殿下回城。」

【延伸閱讀】Costco開業2萬蚊一箱茅台遭掃光 人潮守在倉庫門口爭搶士多啤梨（點圖放大瀏覽）：

+ 24

網上更盛傳一封河南省文旅廳發出的手機短訊通知：各市滿18周歲，身高超過1米8的單身、未婚男青年，積極返城，攜帶身分證去當地文旅局報到，積極配合當地派遣工作，為我省旅遊文化工作添磚加瓦，望收到手機短訊通知的人員抓緊時間返城。

近期內地各地文旅官方帳號「捲」起來，河南更被稱作「捲王之王」。有內地網友說，「別人的文旅帳號發的是美食，他們發的是美男，別人是吸引遊客，他們是勾引遊客」；「前幾天瘋狂想去哈爾濱，現在直接買票去河南」。

【延伸閱讀】以為猛男雜誌！台中消防月曆玩半裸小鮮肉誘惑 女市長睇到心心眼（點圖放大瀏覽）：

+ 8

還有網友製作挖苦影片，河南景區上演美男計、吸外地遊客。

有網友說：「爾濱：主打真誠對待全中國；河南：主打美男色誘全中國。」

延伸閱讀：

陸詐騙新招「虛擬綁架」 誘你自我隔離 騙取家屬贖金

兩岸微流行／陸旅宿業 明年底全面減塑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】