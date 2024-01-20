與人妻主播性愛被偷拍敲詐百萬　四川住持被撤銷省政協委員資格

四川一名寺廟住持與人妻女主播發生性關係後被敲詐，涉案數百萬元（人民幣，下同），一度引起軒然大波。涉事住持其後被證實為四川省政協第十三屆委員會宗教界委員，兼蒲江縣石象寺住持釋照杰。

日前，四川省政協十三屆常委會第五次會議宣布，因涉嫌違紀違法、行為不端等原因，決定撤銷李洪俊、釋照杰政協四川省第十三屆委員會委員資格。



事發於2020年底，張某（即釋照杰）在直播間選購紅木傢私時與女主播蔡某相識。2021年2月和4月，張某和蔡某先後在酒店內發生性關係。惟二人不軌行為被蔡某的丈夫錢某發現，得知張某是僧人後對二人發生性關係的畫面進行偷拍，並以此要挾其支付320萬元。

去年11月5日，案件一審在四川雅安市名山區法院開庭審理。當地檢察院以敲詐勒索罪對女主播蔡某夫婦提起公訴。名山區檢察院以敲詐勒索罪對女主播蔡某夫婦提起公訴。公訴機關認為，夫婦倆敲詐勒索財物320萬元，其中119.9萬元屬犯罪既遂，200.1萬元因未實際交付屬犯罪未遂。截至目前，案件尚未宣判。

人妻女主播蔡某。（微博）

及至去年11月8日，成都市民族宗教事務局表示，釋照杰已被暫停四川省佛教協會副會長、蒲江縣佛教協會會長、寺廟主持職務，涉案資金來源正在調查中。