中國研發新冠狀病毒　實驗鼠致死率100%　英美學界轟可怕且無意義

新冠疫情三年仍歷歷在目，然而本月初，中國學術與醫療單位合組的研究團隊發表論文指出，藉由疫情前在穿山甲體內首次發現的毒株，已研發出新型冠狀病毒，實驗鼠致死率100%。消息一出引發輿論廣泛關注，學界批評研究可怕、無意義。



本月4日，論文預印本網站「bioRxiv」刊登論文「與SARS-CoV-2相關穿山甲冠狀病毒GX_P2V（short_3UTR）造成轉殖人類ACE2基因小鼠致死感染」（Lethal Infection of Human ACE2-Transgenic Mice Caused by SARS-CoV-2-related Pangolin Coronavirus GX_P2V（short_3UTR））。研究由中國學術與醫療單位合組的專家團隊主導，包括北京化工大學軟物質科學與工程高精尖創新中心，解放軍總醫院第五醫學中心的臨床醫學研究中心，以及南京大學醫學院醫藥生物技術國家重點實驗室。

論文指出，新冠疫情爆發前，已鑑定出GD/2019和GX/2017這兩種與SARS-CoV-2相關的穿山甲冠狀病毒，並於2020年和2017年分別培養各自的分離株，定名pCoV-GD01和GX_P2V。其中，pCoV-GD01與SARS-CoV-2具有較高同源性，可感染金黃倉鼠和轉殖人類基因ACE2的小鼠並發病，相對地，GX_P2V雖然也可以造成感染，但似乎不會引發明顯疾病。

研究團隊藉由疫情前在穿山甲體內首次發現的毒株研發出新型冠狀病毒。（資料圖片）

之後，團隊以複製的生物技術，運用GX_P2V研發新的突變體GX_P2V（short_3UTR），製成新的變異株GX_P2V C7，感染4隻轉殖ACE2的小白鼠，牠們在約7至8天後悉數死亡，死前出現體重下降、駝背、動作遲緩甚至眼睛發白等症狀。團隊又感染8隻轉殖ACE2的小白鼠，並於感染後第3天和第6天各解剖4隻，分別在其大腦、肺、鼻腔、眼睛和氣管中發現大量病毒的核糖核酸（RNA）。

研究人員把不致病的GX_P2V改造成實驗鼠致死率100%的病毒，並稱「死亡率快得驚人」。對此，《紐約郵報》周三（17日）刊文提到學界對此深感擔憂。倫敦大學學院遺傳學研究所巴盧（Francois Balloux）直言這項研究太可怕，且在科學領域毫無意義可言。史丹福大學醫學院名譽教授格林斯基（Gennadi Glinsky）於X（前身為Twitter）發文指出，與SARS-CoV-2有關的穿山甲冠狀病毒GX_P2V（short_3UTR）可導致人類ACE2基因轉殖小鼠100%死亡，（死因）可歸咎於晚期腦部感染。

《紐約郵報》評論指出，新研究凸顯即使疫情告一段落後，中國仍是魯莽的；讓北京遏止這種瘋狂行為，應是全球各衛生當局，乃至所有政府的首要任務。