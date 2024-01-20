中國研發新冠狀病毒 實驗鼠致死率100% 英美學界轟可怕且無意義
新冠疫情三年仍歷歷在目，然而本月初，中國學術與醫療單位合組的研究團隊發表論文指出，藉由疫情前在穿山甲體內首次發現的毒株，已研發出新型冠狀病毒，實驗鼠致死率100%。消息一出引發輿論廣泛關注，學界批評研究可怕、無意義。
本月4日，論文預印本網站「bioRxiv」刊登論文「與SARS-CoV-2相關穿山甲冠狀病毒GX_P2V（short_3UTR）造成轉殖人類ACE2基因小鼠致死感染」（Lethal Infection of Human ACE2-Transgenic Mice Caused by SARS-CoV-2-related Pangolin Coronavirus GX_P2V（short_3UTR））。研究由中國學術與醫療單位合組的專家團隊主導，包括北京化工大學軟物質科學與工程高精尖創新中心，解放軍總醫院第五醫學中心的臨床醫學研究中心，以及南京大學醫學院醫藥生物技術國家重點實驗室。
論文指出，新冠疫情爆發前，已鑑定出GD/2019和GX/2017這兩種與SARS-CoV-2相關的穿山甲冠狀病毒，並於2020年和2017年分別培養各自的分離株，定名pCoV-GD01和GX_P2V。其中，pCoV-GD01與SARS-CoV-2具有較高同源性，可感染金黃倉鼠和轉殖人類基因ACE2的小鼠並發病，相對地，GX_P2V雖然也可以造成感染，但似乎不會引發明顯疾病。
之後，團隊以複製的生物技術，運用GX_P2V研發新的突變體GX_P2V（short_3UTR），製成新的變異株GX_P2V C7，感染4隻轉殖ACE2的小白鼠，牠們在約7至8天後悉數死亡，死前出現體重下降、駝背、動作遲緩甚至眼睛發白等症狀。團隊又感染8隻轉殖ACE2的小白鼠，並於感染後第3天和第6天各解剖4隻，分別在其大腦、肺、鼻腔、眼睛和氣管中發現大量病毒的核糖核酸（RNA）。
研究人員把不致病的GX_P2V改造成實驗鼠致死率100%的病毒，並稱「死亡率快得驚人」。對此，《紐約郵報》周三（17日）刊文提到學界對此深感擔憂。倫敦大學學院遺傳學研究所巴盧（Francois Balloux）直言這項研究太可怕，且在科學領域毫無意義可言。史丹福大學醫學院名譽教授格林斯基（Gennadi Glinsky）於X（前身為Twitter）發文指出，與SARS-CoV-2有關的穿山甲冠狀病毒GX_P2V（short_3UTR）可導致人類ACE2基因轉殖小鼠100%死亡，（死因）可歸咎於晚期腦部感染。
《紐約郵報》評論指出，新研究凸顯即使疫情告一段落後，中國仍是魯莽的；讓北京遏止這種瘋狂行為，應是全球各衛生當局，乃至所有政府的首要任務。