首個「5G+無人機」血液運輸平台深圳啟用　最快9分鐘送達

1月19日，由深圳市血液中心聯合中國電信深圳分公司共同開發打造的深圳首個「5G+無人機血液運輸智能空港平台」正式啟用。緊急情況下，5G+無人機血液運輸應急調度不受城市地面交通制約，有利於提高醫療救助的及時性、高效性。



據介紹，該平台充分利用5G大頻寬優勢，結合人工智慧、視覺圖像分析等技術，全過程實現高清影片以及冷鏈溫度實時回傳，使周圍環境可視、溫度可知，保障血液冷鏈的安全性。

同時，將血液發放、航線資訊、飛行狀態、應急調度、醫院接收等運輸全過程實現智能化閉環管控，實現無人機血液運輸智能化、一體化的開放式空港管理，並對所有準入的無人機血液運輸公司進行智能管控。

該智能化血液空港平台的建設，健全了深圳市無人機常態化血液運輸網絡，形成規模效應，打造「空地一體化」的作業模式，實現緊急情況下的5G+無人機血液運輸應急調度。

深圳市血液中心相關人員介紹，該平台從2023年8月21日試運作開始，截至2023年12月31日，共計飛行203架次，運輸血液重量總計434公斤，包括紅細胞、血漿、冷沉淀等各類血液制品2037單位和血小板122治療量，從前期的兩個試點醫院，到即將新增4條航線，後期還將覆蓋更多的醫療機構。

深圳市羅湖區人民醫院輸血科副主任蔡欽泉介紹，醫院工作人員去血液中心取一次血來回大概60分鐘，但通過無人機運輸，能夠將時間縮短到9分鐘。

深圳電信雲中台/雲網安交付運營中心副經理林乃峰介紹，5G+無人機血液運輸，通過對地面5G基站應用創新，基於多種技術組合有效解決了5G在低空領域覆蓋高度不夠、同頻信號干擾大等技術難題，實現對密集城區中低空300米以下、多條無人機送血航線全程高品質、高速、無縫接入。