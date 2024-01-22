深圳男子因投資失敗跳海獲救　遭警員勸說後稱「不再輕生」

近日深圳一名男子因投資失敗，在寶安區的西灣紅樹林公園海岸跳海輕生，幸獲警員及時救起。



在民警的勸說下，男子意識到生命可貴，表示不再做出輕生之舉。（「深圳大件事」）

內媒南方都市報社旗下的「深圳大件事」報道，1月10日早上10時許，深圳市公安局寶安分局的警員在西灣紅樹林公園海岸線巡邏時，發現一名男子跳海輕生。當時男子已離岸數百米，警員立即上報該情況，並協同海防與打擊走私大隊等第一時間展開救援行動。

因風浪較大，輕生男子已被捲離海岸，在波濤洶湧的海裏時沉時浮，民警立即駕駛警用船艇向該男子拋下救生圈。或許是突然想通，本有些猶豫的男子終於主動抓住救生圈。

該男子送院後證實無大礙。後經警方了解，該男子因投資失敗，一時想不開，才想要輕生。在民警的勸說下，男子也意識到生命可貴，表示不再做出輕生之舉。陪伴一旁的家屬也對警方的幫助連連道謝。

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