澳豐吸金千億倒閉　李登輝家族投資遭騙5.5億台幣　蘇有朋都中招

台媒報道指，掌握新台幣近千億規模澳豐金融集團在今年5月底倒閉後，全台超過1.3萬投資人受害，被封為台灣史上最大宗金融詐騙案。其中台灣的前總統李登輝家族慘遭詐騙約5.5億元（新台幣，下同，折合約1.4億港幣）。



演藝圈也有許多名人受害，例如蘇有朋。圖為蘇有朋。（視頻截圖）

《鏡週刊》報道，接獲民眾爆料指，受害名單包含了許多政商名流，包括台灣的前總統李登輝家族、萬海航運陳柏廷的家族以及日商DHC（台灣蝶翠詩）等，演藝圈也有許多名人受害，例如蘇有朋、洪曉蕾。

據悉，最大苦主就是李登輝家族、萬海與DHC，初估金額高達9億元，他們全都是「兆富財管顧問」協理、業績女王梁寶華的客戶。

李登輝的女兒李安妮。（中時新聞網）

其中，李登輝的女兒李安妮在2006年認識梁寶華，一開始梁寶華建議買「兆富」保證獲利1成的產品，李安妮考慮後就先投下58萬美元，經過投資3年後，發現總報酬達到3成。李安妮則是先全部贖回，再加碼投資澳豐旗下的其他產品，還找來姊姊李安娜、丈夫賴國洲、兒子賴緯綸一起投資，最後慘遭詐騙新台幣約5.5億元。

澳豐金融集團旗下基金以匯率套利型商品為主，聲稱每年報酬率平均可達8％，但未獲主管機關核准在台銷售，澳豐基金透過兆富公司等通路推銷招攬，不少上市公司及投資人受害。

台灣金管會指出，澳豐基金未經主管機關核准，不得在台銷售及私募，澳豐及上游的兆富公司也並非境外基金總代理，2015年、2016年、2017年及2023年，金管會曾7度將相關案件移送調查局偵辦。