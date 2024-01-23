內地萬億城市增至26個　江蘇以5城力壓廣東居首　仍「後繼有城」

近日，江蘇常州、山東煙台兩市相繼宣布邁入萬億（兆）之城，成為內地第25、26個邁入萬億GDP的城市，直至2023年中國內地萬億城市達到26個。尤其江蘇省以5城上榜力壓廣東4城，成為萬億城市第一大省。



以2022年人民幣與美元平均匯率6.7261計算，1萬億人民幣約合1487億美金。而根據國際貨幣基金組織（IMF）公布的2022年全球各國、各地區的GDP排名來看，1487億美金可排第58位，僅次於烏克蘭。

1月10日江蘇常州宣布在2023年邁入「萬億之城」；22日，山東省亦宣布煙台成為該省第三個萬億級城市。由此，中國萬億GDP城市達到26個。

除去四個直轄市北京、上海、重慶、天津外，其餘為四川成都、湖北武漢、湖南長沙、河南鄭州、安徽合肥、陝西西安。浙江有杭州和寧波2城上榜。福建亦有福州和泉州。山東則有3城，分別是青島、濟南、煙台。廣東4城，分別是廣州、深圳、佛山、東莞。江蘇5城，分別是蘇州、南京、無錫、南通、常州。

江蘇「後繼有城」 珠三角與粵東西北差距過大

不僅江蘇省力壓廣東，長三角萬億城市數量亦遠多於珠三角地區。

華東師範大學城市發展研究院院長曾剛分析認為，江蘇能夠培育眾多萬億GDP城市，一方面得益於江蘇經濟基礎雄厚，是中國經濟最發達的省份之一，同時江蘇省內的發展相對均衡，呈現百舸爭流的局面。另一方面，江蘇地理位置優越，鄰近內地經濟中心城市上海，並建立了密切的經濟互動，在長三角一體化戰略加持下，讓江蘇經濟發展如虎添翼。

擁有寧德時代、中航鋰電等新能源企業，為常州增加了核心競爭力。（視覺中國）

另有內媒分析認為，此次入圍的常州，擁有寧德時代、中航鋰電等新能源產業，增強了核心競爭力。而且江蘇徐州、揚州、鹽城等城市亦位於7000億~8000億階段，未來江蘇跨入萬億的城市有望擴容至7~8席，將有超過一半的城市為萬億之城。

而廣東省經濟主要集中在珠三角城市，粵東西北差距較大。雖然毗鄰深圳的惠州，未來將隨著「深莞惠同城化」快速發展，並提出將用5年的時間成為廣東省第五個萬億GDP城市，有望於2027年~2028年實現。不過珠海、茂名、中山、汕頭等城市都未突破5000億元，未來五年廣東省恐怕難再有挑戰萬億的城市出現。