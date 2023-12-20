我爸是李剛2.0｜飛機航班延誤 瘋傳男乘客不滿叫囂：我師弟是……
撰文：中天新聞網
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最近天氣寒冷，內地多地更是陸續發布大雪預警，天氣不佳也影響交通安全。
最近內地一處機場也因天候不佳致班機延誤，有名男乘客竟朝地勤人員叫囂自己有280萬粉絲，要投訴航空公司。
自稱有280萬粉絲 「師弟」更厲害（點圖放大瀏覽）：
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內地社群平台18日晚間瘋傳1段機場乘客叫囂片，影片中1位黑衣男子向機場地勤人員大聲表示，自己跟另一名內地男網紅「墊底辣孩」同一間經紀公司，是「墊底辣孩」的前輩。
「他（墊底辣孩）1000多萬的粉絲，我280萬的粉絲。你就跟他（航空公司人員）說一句，如果說是因為他個人的情況，我們不能起飛，那我作為客戶，我需要知道他的名字，這是我們的權利，你就把這句話帶給他就可以了。」
地勤人員聽完只能點點頭，並轉身到別處傳達這位乘客的要求。
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影片曝光後，許多內地網友無法理解這位男網紅的行為，紛紛表示「有粉絲等於有特權？啥概念」、「是按粉絲數多少安排座位？還是能安排起飛順序？」。
「這事你得跟玉帝說」、「航班延誤搬出這個身份意義是什麼？可以讓飛機準時嗎？」。
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