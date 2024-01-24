開屏彈窗｢亂跳轉｣損用戶權益　閒魚、高德地圖等App被工信部通報

《澎湃新聞》報道，1月22日，針對開屏彈窗存在「亂跳轉」、強制頻繁索取權限收集個人信息等行為，工信部通報了包括閒魚、高德地圖等在內的31款App。



據悉，工信部此次共通報31款APP及SDK存在侵害用戶權益行為。在通報名單中，閒魚、高德地圖、下廚房、秀動等10款APP存在開屏彈窗「亂跳轉」的情況。有看頭、百寶刷刷、點擊泰坦2和飛吧龍騎士，這4款APP被通報「信息窗口未提供關閉或退出標識」。此外，多款遊戲App存在強制、頻繁、過度索取權限等違規收集個人信息的行為。

除違規APP外，工信部此次也公布了6款違規SDK。其中，移動端應用訂閱SDK以及頂象無感驗證SDK均涉及違規收集個人信息，SDK強制、頻繁、過度索取權限以及SDK使用說明不完整三項問題。工信部要求在上述名單之列的APP及SDK應按有關規定進行整改，整改落實不到位的，將依法依規組織開展相關處置工作。

2023年2月，工信部曾發布《關於進一步提升移動互聯網應用服務能力的通知》，要求不得頻繁彈窗干擾用戶正常使用，或利用高靈敏度「搖一搖」等易造成誤觸發的方式誘導用戶操作。