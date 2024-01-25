江西新余大火39死｜省政協閉幕默哀1分鐘：對火災遇難者深切哀悼

江西省新余市渝水區沿街店舖地下一層昨日（24日）發生大火，造成39人死亡、9人受傷，期間多名受困者跳樓逃生。事故新聞發布會今日（25日）早上召開，已要求全市所有校外培訓機構暫停培訓活動，深入開展消防安全排查整治。



1月25日上午，江西省政協第十三屆二次會議在南昌閉幕。閉幕會開始前，全體與會人員默哀1分鐘，對江西新余「1·24」火災事故遇難者表示深切哀悼。



據了解，事發時濃煙湧入至二樓一家教育培訓機構（香港稱補習社），因此學生為受困人群之一，官方也稱有參加補習的高職院校學生遇難。官媒《中國青年報》引述該補習社的學生指，火災發生時學生所在的教室只有一扇窄門，僅容一人通過。

新余市教育局局長曾先鋒稱，這次火災事故救援過程中，發現有參加教育諮詢培訓的高職院校學生不幸遇難。目前，有關部門已對涉事機構負責人進行控制。

受困者從二樓跳到鋪設在地下的床墊上（點圖放大）：

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曾先鋒稱，24日晚已對全市所有教育機構，特別是寄宿學校進行消防隱患排查，並要求全市所有校外培訓機構暫停培訓活動，深入開展消防安全排查整治。同時，全面加強日常監管，尤其是加強對幼兒園、中小學等人員密集場所的消防安全隱患排查，最大限度消除火災風險。

新余市委副書記、市長徐鴻在發布會上鞠躬致歉，向遇難者表示沉痛哀悼。（影片截圖）

此外，新余市委副書記、市長徐鴻在發布會上鞠躬致歉，向遇難者表示沉痛哀悼。他表示，「發生這樣的事情，我們感到十分悲痛。在此，我代表新余市委、市人民政府，向遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬表示深深的歉意」。

年輕受困者爬梯逃生，有人拉著路邊的電纜線摔下樓（點圖放大）：