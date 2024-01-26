落馬女官熔煉重鑄黃金藏跑步機　價值666萬　出鏡懺悔：愧對組織

由海南省紀委監委與海南廣播電視總台聯合攝製作的電視專題片《利劍護航自貿港Ⅱ》，周四（25日）播出第一集《懲治工程腐敗》，當中披露海南省市場監督管理局原局長孫穎，在跑步機中藏匿大量收受的黃金製品，她出鏡懺悔時還稱，「我真的覺得愧對組織的培養、教育和信任。」



海南省市場監督管理局原局長孫穎，在跑步機中藏匿大量收受的黃金製品。（微博）

出生於1966年4月的孫穎是雲南保山人，曾任海南省旅遊委主任（機構改革後為省旅遊和文化廣電體育廳廳長），2022年3月改任省市場監管局局長，上任兩個月後即被查，同年11月被雙開。

專題片披露，孫穎名下擁有眾多房產，當中一套的跑步機中，竟然藏着一塊塊包裹好的黃金製品。這些都是她收受的賄賂，經過熔煉重鑄後再藏匿於跑步機中。經過評估，這些黃金製品價值逾666萬元（人民幣，下同）。

孫穎的腐敗墮落與她的前夫張岩有密切關係，2007年孫穎主政定安期間，張岩表示想在定安拿項目，做工程。商量工程好處費時，張岩更稱自己懂規矩，給5%，但孫穎最終要了10%。

而為了掩蓋勾當，二人將大部分項目轉手賣給其他老闆做，以「過一手」作為障眼法，從中獲得好處費高達4900萬元。

除了張岩，孫穎在定安的專職司機葉民武也是將她拖進犯罪深淵的重要推手。葉民武逢年過節時常幫一些幹部轉送紅包，孫穎都收下了。後來，葉民武稱幫助定安涉黑團夥首要分子王世開拿工程。孫穎沒有拒絕，還收受王世開送的500多萬元。

孫穎非法收受財物合共6460萬多元。2023年9月，海南省第一中級人民法院公開審理了此案。

此外，專題片還披露了海南省生態環境廳原廳長鄧小剛和海南熱帶海洋學院原院長曹瑜的涉案案情。鄧小剛2014年11月任海南省環保廳廳長，2020年6月改任省交通廳廳長，2021年11月擔任省地質局局長，2022年7月被查。2023年7月，鄧小剛因犯受賄罪，被判處有期徒刑十四年半，專題片首次披露，其直接或通過特定關係人非法收受他人財物合共逾5189萬元。

而出生於1969年的曹瑜，長期在教育系統工作，曾任海南大學黨委副書記（正廳級）、海南熱帶海洋學院院長，2017年12月任海南省地質局副局長。2022年6月被查。辦案人員在曹瑜住處的地下車庫搜查，發現他藏匿在商務車內的6個大號行李箱，內部的贓款多達1009萬元。