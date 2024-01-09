碧根鮑華逝世｜足球生涯成就一時無兩　晚年捲入貪污風波添污點

德國足球傳奇﹑被稱為「凱撒大帝」﹑「足球皇帝」的碧根鮑華（Franz Beckenbauer）日前安詳離世，終年78歲。

碧根鮑華公認是德國足球最偉大的人物，除了在1974年為西德世界盃封王，1990年亦曾以教練身份率西德贏得世界盃，史上僅得3人達到這成就。縱然碧根鮑華的足球生涯成就滿滿，可惜這位名宿晚年先後經歷喪子﹑捲入貪污風波﹑右眼近乎失明。



年輕的碧根鮑華。（路透社）

德國足球代表人物碧根鮑華，周日（7日）在家人陪伴下安詳離世，終年78歲。世界球壇紛紛悼念這位德國足球名將，舊東家拜仁慕尼黑官方直言：「沒有碧根鮑華，就沒有今時今日的拜仁。」德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）亦有發文致意，直指碧根鮑華是德國最偉大的足球員，並啟發不同年代的德國足球。

碧根鮑華的足球生涯非常輝煌，球員生涯3度代表西德參加世界盃，全數至少打入4強，1974年成功登頂，1972年更領軍贏得歐洲國家盃。作為拜仁慕尼黑青訓產品的他，曾經4奪德甲冠軍，更在1974至76年間，領拜仁在歐冠盃（歐聯前身）三連霸。

說到碧根鮑華球員生涯最印象深刻一刻，必定數到1970年世界盃對意大利的4強戰，碧根鮑華70分鐘受傷右肩脫骹，但因為沒有換人名額下，他只好紮住上陣，並踢足120分鐘，可見「凱撒大帝」在場上無比的鬥志。

碧根鮑華球員時代贏盡所有。（路透社）

碧根鮑華踢而優則教，他在掛靴後以教練身份繼續在球壇打滾，執教生涯最輝煌一頁當然是帶領西德贏得1990年世界盃，當年成為史上第二人以球員及領隊皆能稱霸世界盃，而第一人就是巴西的薩加奴（Mario Zagallo），這位名宿亦在上周五（5日）與世長辭。就算碧根鮑華放下教鞭，他仍然在拜仁慕尼黑擔任高層，直至2009年才離任總經理一職。

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踢而優則教，碧根鮑華執教鞭同樣取得成功。（路透社）

場外歷盡坎坷 喪子﹑涉貪﹑近失明

碧根鮑華在足球生涯的成就一時無兩，在任何方面都稱得上圓滿，場外卻不像球場內如意。

碧根鮑華第一段婚姻誕下兒子史堤芬（Stephan Beckenbauer），這位名將之後跟隨父親的步伐，曾經以球員身份效力慕尼黑1860及拜仁慕尼黑的業餘隊。2015年，史堤芬因腦腫瘤過世，僅得46歲，碧根鮑華白頭人送黑頭人，他的心情大受打擊。

碧根鮑華在2005年一次電視訪問中，坦言：「我是個壞父親（Bad Father）因為我從來都不會出現。」他亦十分後悔投放太多時間在足球上，比起家庭更多。

碧根鮑華出席兒子的喪禮。（資料圖片／Getty Images）

碧根鮑華的足球生涯堪稱完美，在晚年卻蒙上污點，2016年捲入受賄風波，指他與另外5名人員在申辦2006年世界盃期間涉貪。時任德國申辦世界盃委員會主席碧根鮑華，承認「錯誤地」向國際足協支付金錢，但否認買票的指控，並發聲明願意承擔這責任，他仍然受到國際足協方面的調查，其後FIFA再指他涉及2018及2022年世界盃申辦權造假，使他的健康進一步變差。

近年，碧根鮑華因健康問題，鮮有在公開場合現身，他在2019年出席活動時透露，右眼因為血液循環問題，近乎失明，並坦言自己的健康一直有問題。碧根鮑華晚年都曾接受數次心臟及髖關節的手術。

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