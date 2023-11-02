「樓下挑珠寶，樓頂乘飛機」　羅湖水貝首開空中航線打造低空經濟

樓下挑珠寶，樓頂乘飛機。近日，深圳羅湖核心商圈水貝首開空中航線，首批受邀的體驗者登頂深圳羅湖區水貝國際中心，搭乘直升機飛越璀璨水貝。這是低空經濟應用場景在深圳的又一次更新。低空經濟是深圳市重點布局的產業集群之一，也是深圳重點打造的未來產業之一。當前，深圳各區紛紛發力，在通用航空、旅遊消費、物流等領域，助力低空經濟騰飛。



基礎設施加快建設

近日，《鹽田區低空經濟產業創新發展實施方案（2023—2025年）》（以下簡稱《方案》）發布。《方案》提出，鹽田還將發力建設低空基礎設施建設先行區，包括建成馬巒山城市低空融合飛行保障基地，布局一批地面配套設施，網格化布局30個以上低空飛行器起降平台，建設直升機、eVTOL、直升機融合飛行示範基地。

在坪山區，空中「飛的」也已開通。該區表示，將加快出台支持低空經濟產業高質量發展的專項政策，推進區第三人民醫院建設的停機坪在2024年前投入使用、區人民醫院新院建設的停機坪在2025年投入使用，搭建空中醫療救護通道和空中應急救援體系，逐步構建全方位多領域的低空服務圈。

羅湖水貝首開空中航線，打造低空經濟。（羊城晚報）

應用場景不斷豐富

伴隨著更多應用場景落地，深圳低空經濟業態不斷豐富。鹽田區提出，依托大小梅沙、東部華僑城、中英街等旅遊資源，積極培育低空旅遊消費市場，利用無人機、eVTOL、直升機等低空飛行器，開發空中遊覽、航拍航攝、編隊表演+燈光秀等旅遊娛樂消費項目，完善「山海鹽田、臻美海景」低空遊覽航線，聯合灣區城市探索開發灣區低空旅遊產品。探索發展無人機競速、高空跳傘等低空運動，吸引低空航空運動競技選手、愛好者，設備器材供應商聚集鹽田。羅湖區將文體旅遊和促進消費結合起來，進一步挖掘時尚消費潛力，在水貝國際中心首開空中航線體驗。

就在上月，南山區第三條常態化外賣無人機航線正式開航，標誌著深圳城市低空物流領域取得新進展。該航線是南山區繼世界之窗和錦繡中華之後的第三條航線，在景區內，通過設置無人機降落點，可以實現周圍3公里半徑內商品的15分鐘左右送達。

深圳水貝是中國最大珠寶交易市場。（網上圖片）

多重政策支持創新

低空經濟的發展，離不開政策支持和科技賦能。2023年5月，深圳市低空經濟專家委員會成立。這是推動深圳市低空經濟發展的決策咨詢平台。2023年8月，深圳市交通運輸局發布《深圳市關於支持低空經濟高質量發展的若幹措施（征求意見稿）》。深圳擬通過12項具體措施，加快形成低空經濟產業集聚效應和創新生態。

區級層面，作為「世界無人機之都」核心區，南山區低空經濟領域科技創新資源豐富。2022年全區無人機產業總產值超550億元，占全國50%以上。10月初，《南山區促進產業高質量發展專項資金管理辦法（征求意見稿）》等25項政策公開征求意見，其中增加了針對低空經濟的專項扶持政策，提出「打造低空經濟企業總部及研發基地、建設世界低空經濟高地」。