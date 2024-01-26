｢與情婦床戰12秒片｣流出判監13年　重慶官員雷政富獲減刑近期出獄

重慶北碚區委原書記雷政富，2012年因與情婦的12秒不雅影片流出，被開除黨籍公職，其後又因犯受賄罪被判監13年。據內媒報道，雷政富已於近日刑滿釋放，網絡還流傳他與朋友打邊爐的照片。



據《南方都市報》報道，本應服刑至2026年1月的雷政富，服刑期間曾因獲得7次表揚被減刑，近日刑滿釋放。重慶市監獄管理局工作人員證實了這一消息。

而微博中亦流傳出雷政富出獄後的近照，畫面當中，一群好友打邊爐為雷政富接風洗塵，餐枱上還擺放一支茅台酒。

2012年，網上流傳一段12秒不雅影片，片中男女赤裸身體在床上發生性行為，有人稱該影片中的主角為重慶北碚區委書記雷政富與情婦。當年11月23日，重慶市紀委通報，不雅影片中的男性確為雷政富，並對雷政富作出免職處理並立案調查。

2013年1月24日，重慶市有關部門披露了對雷政富違紀違法問題調查中發現的敲詐勒索犯罪情況。2008年至2009年期間，肖燁等人採取色情勾引、秘拍不雅影片等手段，敲詐數名黨政幹部和國有企業負責人，檢察機關已批准逮捕肖燁等疑犯。

隨後，雷政富被開除黨籍、公職。2013年5月，雷政富因涉嫌受賄被提起公訴。當年6月，雷政富因犯受賄罪被判處有期徒刑13年，剝奪政治權利3年，併處沒收個人財產30萬元（人民幣，下同），追繳雷政富受賄贓款316萬多元，上繳國庫。