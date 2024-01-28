深圳女柬埔寨自家超市遭兩男綁架失蹤逾三月　父懸賞20萬尋線索

深圳男子胡新華近日向內媒稱，去年10月，他的現年38歲女兒胡春曉在柬埔寨金邊自家開設的超市內遭人綁架。他先後向柬埔寨警方及深圳警方報警，兩地警方已介入調查，但失蹤三個多月的女兒依舊沒有消息。胡新華近日自行發布懸賞信息，願意出10萬至20萬元人民幣尋找關於女兒的線索。



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綜合內媒《極目新聞》及《大河報》報道指，原在深圳工作的胡春曉在2019年被公司外派到柬埔寨分公司工作，其後胡春曉離職，在金邊市桑園區開設了一家小超市謀生，還僱了兩名店員。

去年10月胡春曉失蹤後，父親胡新華趕往柬埔寨自行調查。胡春曉本人的店內現金、銀行帳款及微信或支付寶等資金都已被取走。胡新華稱：「店裏亂七八糟，她住的地方也沒有人，還曾要店員給她轉帳。我推測她被綁架了。」

胡新華查看超市的閉路電視發現，10月8日下午4時許，一名頭戴黑色鴨舌帽、體型偏胖的男子打著電話走進超市。1分鐘後，胡春曉走到超市貨架區，該區域為監控盲區，該男子緊隨其後。沒過多久，另一名男子也進入超市，徑直走向監控盲區，之後還匆忙鎖上了店門。

胡新華指，鴨舌帽男子前後一共到收銀台四次，被他搬走的保險櫃是指紋鎖，估計是搬過去讓她女兒開鎖。當晚8時許，兩名男子帶著女兒離開了超市，之後再無音信。

胡新華又指，胡春曉出事後，綁架她的人為了能拖延時間提出更多現金，曾冒充、要挾她回覆假消息。胡新華稱，被轉走和搶走的錢，折合人民幣可能有10萬元。女兒還有其他銀行帳戶，但銀行不允許他查帳。他聽說柬埔寨還有虛擬幣之類的金融工具，女兒是否有這類錢被轉走，他也不得而知。因此具體數字沒辦法統計。

胡新華近日自行發布懸賞信息，願意出10萬至20萬元人民幣尋找關於女兒的線索。（《極目新聞》）

父推測：兩名進店的人都是中國人

柬埔寨警方查實，胡春曉在柬埔寨ABA的銀行帳戶曾將5400美元被轉往一個名為吳某芳的ABA銀行帳戶。據胡新華推測，兩名進店挾持胡春曉的人都是中國人；那個收款人為湖南人吳某芳，胡新華已經掌握了此人在國內的情況。

柬埔寨警方至今沒有給出調查結果，於是胡新華近日自行發布懸賞信息，願意出10萬至20萬元人民幣尋找關於女兒的線索。胡新華稱，「懸賞信息發出之後，一點線索都沒有得到，直接開口找我要錢的有三四十人，我知道肯定是來騙我的。」

深圳市公安局龍崗分局愛聯派出所民警則回應稱，此案還在調查，辦案民警與報案人之間的溝通暢通，會將相關情況及時反饋給報案人。