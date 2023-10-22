收入縮水負債增　中國足協去年總欠債達12億　網民諷：花錢踢爛球

央視體育「足球之夜」報道，10月16日，中國足球協會第十二屆會員大會在北京舉行。會上，中國足協公布了2021年、2022年財務報告顯示，2年總負債高達24億元。



數據顯示，足協在2022年總負債達到12億元，相較於4年前的4.7億元增加了超7億元；2022年總收入5.8億元，相較於4年前的8.4億元縮水近3億元；支出方面，2022年各級國家隊支出由上一年的3.56億元減少至2.79億元，青訓及培養建設支出縮減了6千萬元。

在此前，中國足協換屆會議上，國家體育總局副局長、黨團成員李穎川強調，新一屆中國足協要要深刻汲取足球領域系統性、塌方式腐敗的深刻教訓，堅決摒棄急功近利的思想，做好長期艱苦奮鬥的準備，堅持久久為功，步步為營，重整旗鼓，開展好中國足球新的長徵。

中國足協長期腐敗，中國足球委靡不振，此次又公布去年欠債高達12億，網民球迷失望表示，「花最多的錢踢最爛的球」「花錢無長進」「趕快解散」。

網民睇法：



錢是花了不少，成績也沒見起色。球員倒是成了千萬富翁。



踢足球不行，薅社會主義羊毛倒是挺在行



其他國家是靠足球賺錢，咱們國家是往裡面倒貼錢



這錢怎麼花的？居然能花掉這麼多錢，然後足球成績還這麼爛？



丟人就算了，還浪費錢，不行取消了吧。



拿著最多的投入踢著最差的足球

