在韓中國留學生挖到毒物當「人參」　一口咬下昏迷17小時

「沒吃過人參，好奇心驅使我，我就咬了一口」，一名在韓國留學的中國學生自述，上月底在校園裡以為挖到了「人參」，不料是吃到全株都有毒的「商陸」，結果昏迷17小時，得不償失。



近日，一則大學生「錯把商陸當作人參，誤食後睡了17個小時」的影片，在網絡平台廣泛傳播，引發熱議。內媒《紅星新聞》循線聯繫在韓留學的當事人小藝，陳述事發經過。

小藝表示，事發在11月29日，「那天是跟朋友去學校松樹林裡面拍照，我平常愛觀察一些東西，地上有很多野菜什麼的，我們拍著拍著就走神了，開始看這些東西。有一個東西長得像蘿蔔，我們就想著挖一下。土很鬆散，一扯就扯出來一個『人參』，我們當時都覺得是人參。」

「沒吃過人參，好奇心驅使我，我就咬了一口。有點澀，感覺像是生土豆。回宿舍後，我感覺特別困，很想睡覺。我之前以為是下午4時睡的，後來算了一下，可能3時那會兒就睡著了。睡得很快，沾上枕頭就睡著了，衣服也沒來得及換。然後（次日）早上9時，上課的鬧鐘響了才醒來。我起來後除了覺得有點睡不醒外，沒其他什麼事兒。」小藝說道。

小藝自言，最初還有些擔心，「怕是把哪個學長的作業給拔出來了」，後來得知那片地上的植物是野生的，就以為是「人參」。同時，她在睡覺之前把自己挖到的「人參」發在社交媒體上，睡醒之後，看到有人留言，「人參是鬚根，你這個是商陸，還是紅莖的，就是全株都有毒。」

根據小藝提供所食植物的切面、根莖照片，成都中醫藥大學附屬醫院藥劑科主管中藥師張婧判定是「商陸」無疑，並稱大量服用商陸可出現中毒反應，表現為噁心嘔吐、腹痛腹瀉、心動過速，繼則言語不清、躁動、抽搐、昏迷、心肌抑制，引起心搏受阻、血壓下降、瞳孔散大，出現心肌麻痹而死亡。

張婧指出，這個學生看似睡了一覺，實際是中毒反應，其實很危險的。後面醒來可能與食用量不是很大，以及毒性本身會通過人體自身進行代謝。隨著身體機能逐步恢復，本人也開始清醒恢復意識。

張婧介紹，中國藥典收載商陸的來源有兩種，商陸（Phytolacca acinosa Roxb.）以及垂序商陸（Phytolacca americana L.）。

商陸最早見於《神農本草經》，謂其「味辛，平，主水脹，疝瘕，痹，熨除癰腫，殺鬼精物。一名蕩根，一名夜呼。生咸陽川谷。」商陸（Phytolacca acinosa Roxb.）中國歷來有之，又被稱為本土商陸；垂序商陸（Phytolacca americana L.）又稱美洲商陸，原產北美，為引入栽培品種，因其環境適應性極強，繁殖力強，生長迅速，已被列入中國自然系統外來入侵物種名單，四川多地分佈即為此種。

張婧進一步介紹，指出兩種商陸均有毒，但垂序商陸的毒性更強。在中毒的事件中多數誤將商陸當作人參或野菜食用，垂序商陸（Phytolacca americana L.）作為引種物種現在中國廣泛分佈，其全株有毒，主要存在於根、莖葉及果實中，如誤食很容易引起中毒反應。商陸（Phytolacca acinosa Roxb.）有作為蔬菜食用，選擇株高20cm時的綠色、肥厚嫩莖採摘，過了清明節, 莖葉木質化，麻味增加就不可再食用。如不能準確地區分哪種是本土商陸，均不建議食用。

「從所提供的圖片看不能確認為哪種商陸，但二者可以從花序、果序生長形態，花，心皮分離或合生，雄蕊數量，種子特徵進行區別。」張婧說道。

回顧今年4月26日，也曾有一對居住在成都市溫江區的老年夫妻，因為誤食「野菜」雙雙中毒。而患者食用的「野菜」，經溫江區疾控中心化驗，證實為商陸。

內媒《人民網》也曾報道，指出有些不法商販會用商陸來冒充人參，如果服用，其中含有的商陸堿和商陸毒素可讓人出現喉嚨癢、腹瀉、頭痛、語言不清、肌肉抽搐等中毒症狀。

張婧提醒民眾，如果發生誤食商陸中毒的情況，可以採取催吐和洗胃、輸液、服用中藥煎湯等方法。「送醫院時，注意帶上可疑的食物或殘渣，便於醫師及時判斷進行治療。」