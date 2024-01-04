《環時》曝美海關黑房盤問中國留學生8小時、取消簽證　中方譴責

據《環球時報》報道，最近出現多宗中國留學生入境美國時，遭無端、粗暴、長時間盤問，被檢查手機、電腦等隨身電子設備，甚至無故註銷簽證遣返、5年內不得入境美國的情況。

中國駐美國大使館相關人士表示，接連發生此類惡劣事件，嚴重侵害當事人人權。這種歧視性做法嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，不得人心，損人不利己。1月4日，外交部舉行例行記者會，汪文斌對事件表達強烈不滿，並表示這與中美兩國人民開放友好交流的共同願望背道而馳。



據報道，在耶魯大學讀博士的留學生T，本科為北京某一流大學，於2023年12月19日從國內返美時，在華盛頓附近的杜勒斯機場入境。機場海關在詢問T的所學專業後，將其帶往「黑屋」盤問長達8小時。海關重點詢問T在校期間是否獲得獎學金、是否受到中國政府資助等問題，並檢查其手機電腦等隨身電子設備。盤查結束後，T某被告知所持的留學F-1簽證已被註銷，且5年內不得入境美國，但並未被告知註銷原因。

美國耶魯大學。（視覺中國）

另外一名中國留學生M，2022年前往美國國立衛生研究院國家癌症中心進行研究，在美期間無任何違法違紀行為。2023年11月22日，M某也是在杜勒斯機場入境時被帶往「小黑屋」進行盤查，詢問內容與T某相似，另外還詢問了科學研究計劃是否與中國政府、軍方和國內重點實驗室有關等。盤查結束後，執法人員告知其所持F-1簽證已被註銷，並表示其簽證系美國務院直接取消，美國海關和邊境保護局無權查看取消原因。

報道介紹，據《2023年美國門戶開放報告》顯示，過去3年，中國在美留學生總數有所減少。2022至2023學年有28.9萬名名中國學生就讀於美國高校，是自2013至2014學年以來的最低數字。美國《紐約時報》引述昆山杜克大學前常務副校長丹尼斯·西蒙的話說，學生交流的減少可能對美中兩國之間未來的相互了解尤其有害。

華盛頓杜勒斯機場。（視覺中國）

駐美使館回應：傷害兩國人民感情 衝擊中美互信合作

中國駐美大使館相關人士表示，美方針對特定國家留學生的歧視性做法，與美方自我標榜的開放自由等理念背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，與兩國人民開展友好交流的共同願望和兩國元首近日舊金山會晤共識精神背道而馳。人文交流是中美關係的社會根基。

中方敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念，停止無端遣返、盤查、滋擾中國赴美留學人員，停止侵犯中國公民合法權益，確保此類事件不再發生，為中美人文交流與教育合作營造良好氣氛。

中美關係：2023年7月8日，美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在中國北京會晤之前，美國和中國國旗已在會場內豎立。（Pool via REUTERS）

外交部：對美方打壓、迫害中國留學生的行為強烈不滿

1月4日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會，針對美方處於政治目的，對持合法有效整件和簽證的中國赴美留學生濫施打壓、迫害，動輒盤查、關押、逼供、誘導甚至遣返的行為，汪文斌表示「強烈不滿，堅決反對」。

汪文斌表示，近幾個月來，每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員被美方強制遣返。「美方的做法是典型的選擇性、歧視性、政治性執法。」

他還稱，美國自詡開放包容和學術自由，卻錯誤制定並頒布實施第10043號行政令，濫用國家安全概念，將學術研究政治化、武器化。一再對中國赴美留學生實施盤查、滋擾、遣返，嚴重損害中國留學人員合法權益，嚴重毒化兩國人文交流氛圍，嚴重違反兩國元首關於加強和便利兩國人文交流的共識，同中美兩國人民進行友好交流的共同願望背道而馳。

汪文斌強調，中方敦促美方將對中國留學生的歡迎表態落實處，撤銷錯誤政令，停止以國家安全為藉口，打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學者、學生安全和合法權益，以實際行動兌現支持和便利中美人文交流和人員往來的承諾。中國將繼續採取必要措施，堅決維護中國公民合法權益，也提醒赴美留學人員警惕相關風險。