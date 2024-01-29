河南發現大油田　24小時自噴17.13噸　原油資源量料達1億噸

自然資源部中國地質調查局在位於三門峽盆地中部的靈寶函谷關鑽獲高產工業油流，經現場測試評估，確定此油井每天原油產量17.13噸，估算原油資源量將達1.07億噸，具備建設新的油氣資源接續基地資源基礎。



靈寶市自然資源和規劃局總工程師魯增鋒介紹，從鑽井及監測結果分析，該井為自噴式高產輕質油井。鑽探測試選取豫峽地1井3層10米油層進行地層測試，24小時自噴原油 17.13 噸，不含水，屬輕質油。

中國石油進口量超過70%，對外依存度較高，為緩解供需矛盾，近年來中國不斷加快油氣資源勘查工作。

據介紹，中國的中小型盆地數量多，勘探空白區面積大，油氣資源潛力大，是下一步油氣資源接續基地建設的重要領域之一。中國地質調查局攻關團隊創新提出了三門峽盆地油氣成藏新認識，並通過鑽探進行有效驗證，有力推動了中原地區油氣資源接續基地建設，對中國中小盆地油氣勘查工作具有重要示範和借鑒意義。

1月9日，國家能源局發布數據顯示，2023年，國內油氣產量當量超過3.9億噸，連續7年保持千萬噸級快速增長勢頭，年均增幅達1170萬噸油當量。

原油產量達2.08億噸，同比增產300萬噸以上，較2018年大幅增產近1900萬噸。海洋原油大幅上產成為關鍵增量，產量突破6200萬噸，連續四年佔全國石油增產量的60%以上。

天然氣產量達2300億立方米，連續7年保持百億立方米增產勢頭。四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地是增產主陣地，2018年以來增產量佔全國天然氣總增產量的 70%。