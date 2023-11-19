冬日活動要留神　直射或反射紫外光　皆可致雪盲症

本港早前有音樂節派對參加者，懷疑受到現場舞台紫外線燈光設備照射，角膜灼傷，患上俗稱「雪盲症」的光害性角膜炎。雪盲症顧名思義，最常發生在容易反射強烈太陽紫外光的雪地之餘，但其實水面、金屬表面，反射紫外光導致雪盲症的機會亦甚高。雖然雪盲症的症狀一般比較短暫，但雙眼長期暴露強烈紫外光下，亦機會增加患上白內障、黃斑病變等嚴重眼疾風險。所以，冬日去滑雪等戶外活動時，謹記做足護眼措施。



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生龐朝輝



醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生龐朝輝

雪盲症是指眼睛受到強光刺激引起的視力受損，令角膜被灼傷。雪盲症的症狀及受損程度隨接觸時間、角度而增加，即使短短一秒的強光，亦有機會灼傷角膜；不過症狀未必會即時出現，可以在數小時後才發生，症狀包括流眼水、畏光、紅腫、疼痛、頭痛、視力模糊，甚至短暫性失明。

雪地對陽光反射率達95%，幾乎等同直視太陽，所以很多灼傷個案，都與滑雪有關，故名「雪盲症」。（視覺中國）

雪地對陽光反射率達95%，幾乎等同直視太陽，所以很多灼傷個案，都與滑雪有關，故名「雪盲症」。但由於所有物質都可以反射太陽紫外光，所以任何能夠反射強烈紫外光的表面，都有雪盲症風險，例如水面、高山或金屬表面等。

雪盲症是指眼睛受到強光刺激引起的視力受損，令角膜被灼傷。雪盲症的症狀及受損程度隨接觸時間、角度而增加，即使短短一秒的強光，亦有機會灼傷角膜。(Getty Images)

除了戶外，部分室內條件也可以存在強烈紫外光，例如燈光設備、曬日光燈，甚至近年流行的紫外線消毒燈，若使用不當，也有機會中招。所以，部份大型嘉年華、音樂節等燈光效果強勁的地方，也有潛藏風險。

一般來說，角膜若非嚴重曬傷，大多於數天或數周後自行修復，症狀也會減退。若患者眼睛持續不適，建議求醫，醫生一般會處方眼藥水或消炎藥物治療。話雖如此，但市民不宜掉以輕心，因為一瞬間的強光，已有機會造成可怕意外；尤其滑雪期間被強光照射，即使一至兩秒的短暫時間，在高速滑行中亦可能與其他人發生碰撞。

踏入滑雪季，除了要有齊全裝備，選購滑雪鏡時，宜選擇可阻擋100%紫外線（UV400）的鏡片，雪鏡要貼合臉部，且應選偏深色的鏡片。（網上圖片）

踏入滑雪季，除了要有齊全裝備，選購滑雪鏡時，宜選擇可阻擋100%紫外線（UV400）的鏡片，雪鏡要貼合臉部，且應選偏深色的鏡片，因淺色鏡片透光率較高，未能阻擋紫外線。鏡片顏色以茶色為佳，減少顏色失真。

此外，很多人進行戶外活動時，也要留意眼睛更的防曬功夫。眼晴長期暴露於紫外光下，有機會造成眼睛的各種病變，例如白內障、黃斑病變或翼狀胬肉等。因此，戶外工作者、水上活動愛好者更要留意。

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