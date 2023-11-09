NFT無聊猿｜學者指雪盲症嚴重者　可致黃斑點病變　造成永久傷害

NFT無聊猿盛會（ApeFest）音樂節上周末結束後，多名參加者稱眼睛感疼痛，疑被舞台燈光紫外線灼傷，部份患者稱患上俗稱雪盲症的光害性角膜炎。醫管局轄下急症室，至少錄得6宗懷疑出席該活動後出現眼部不適個案。



中大學者指，事件中參加者主要為角膜受損，一般疼痛數日，但嚴重者可致黃斑點病變，導致視力下降。她解釋眼睛受損程度，受參加者與光源的距離、直視光源與否影響。另外，她指出雪盲症典型見於雪山，另外直視人造燈或扒龍舟、進行燒焊工作時亦有機會受影響。



角膜受損疼痛數日 嚴重可致黃斑點病變

中文大學醫學院眼科及視覺科學學系名譽臨床助理教授黃蘇晗今早（9日）出席港台節目時表示，雪盲症的徵狀包括眼睛角膜、視網膜因受強光長時間刺激而出現短暫失明的眼疾。她稱事件中眼睛受傷的參加者主要為角膜受損，疼痛感一般維持兩至三日，但嚴重者可引起黃斑點灼傷，其感光細胞退化，甚至是黃斑點病變，導致視力變差，造成永久性傷害。

事件中並非所有參加者出現雪盲症，黃蘇晗解釋，參加者與光源、舞台的距離，是否直視燈光都是影響眼睛的因素，並指佩戴太陽眼鏡可防紫外線，「任何嘢擋一擋，相信嗰盞燈都唔係話Focus（集中）喺一個位，可能係郁緊嘅。」

扒龍舟、燒焊或受影響

黃蘇晗表示，最典型的病症是發生於在高山、雪山時望向反射紫外線的雪地。此外，直視產生紫外線的人造燈、殺菌燈及廣闊的反光表面，如扒龍舟時望向反射陽光的海面一段時間，亦有機會引致雪盲症。她亦指，操作燒焊工作時，雖會戴上保護眼罩，但旁人經過望向光源時有機會受到影響。