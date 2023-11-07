NFT無聊猿｜6人眼睛灼傷求醫　醫生指或紫外線引致雪盲症致失明

NFT無聊猿盛會（ApeFest）音樂節上周末結束之後，十多名參加者稱眼睛感疼痛，疑被舞台燈光紫外線灼傷，部份患者稱患上俗稱雪盲症的光害性角膜炎（Photokeratitis）。醫院管理局回覆稱，轄下急症室至今共錄得6宗懷疑出席該活動後出現眼部不適的個案。



香港眼科醫學院前院長周伯展指，雪盲症的起因是眼角膜被紫外線灼傷，當刻感覺不大，但數小時之後則會出現疼痛感覺，如果未有適當處理，可引致失明。他說，過去有例子顯示，因大燈護罩破損，導致紫外線外洩，令現場人士眼睛灼傷，即使配戴太陽眼鏡亦無用，建議觀眾於燈光照射自己的時候，立刻閉上眼睛自救。



大燈護罩破損致紫外線外洩

著名NFT系列無聊猿盛會（ApeFest）音樂節本月初（4日）於啟德舉行，逾2,000人參與。不過，十多名參加者活動後於社交網站X（前Twitter）反映，半夜感到眼睛疼痛，有人稱被醫院診斷患上雪盲症。無聊猿及後於X發文表示，得悉盛會部份參加者眼睛出現問題，周日（5日）開始已主動聯繫相關人士，找出原因。

眼科醫生周伯展表示，陽光灑落雪地之後，腳下或山坡之上的白色雪地，會將紫外線反射，從而灼傷眼睛，這是雪盲症的由來，所以滑雪人士必需佩戴護目鏡阻檔紫外線。

他說，雪盲症造成的角膜損傷是點狀，為由紫外線引致的灼傷，過去亦有例子是舞台的大燈護罩出現破損，工作人員只以普通紙張封實照常使用，導致紫外線外洩，令現場人士眼睛被灼傷，他估計今次意外亦可能因此而引發。

周伯展指，眼睛被紫外線灼傷當刻不會有太大感覺，數小時之後、直至半夜眼睛的神經線才會感到疼痛，甚至睡夢之中被痛醒。他形容，眼角膜是「全身最嫩嘅地方」，亦是最多神經線的地方，一日受傷，痛楚則會十分劇烈。

眼科醫學院前院長眼科專科醫生周伯展。（資料圖片）

眼角膜留下疤痕或永久損害視力

醫生會處方患者消炎藥水、藥膏及止痛藥，以為眼睛消炎，只要患者得到及時和適當的治療，眼角膜的傷口可以完全癒合，視力則可以恢復百分之百。倘未有適當處理傷口，眼角膜留下疤痕，則會永久損害視力。

可致視網膜黃斑

周伯展指，本港合規格的大燈護罩可以避免紫外線外洩，但由於舞台燈光涉及控制紫外線及激光，以外國為例，相關工作人員需要考取牌照方能操作，以保障觀眾免受傷害：「如果你操作得唔適當嘅時候，包括激光嘅顏色、能量，同埋掃落去嘅時間，如果控制得唔安全，就會直頭燒壞咗眼睛，包括視網膜黃斑，燒壞咗可能會永久失明。」

他坦言，避免紫外線外洩，仍需靠主辦單位做足保護觀眾的措施，太陽眼鏡未必能阻擋強光，現場人士只能於燈光照射自己的時候，立刻閉上眼睛，保護自己。