雪山天路！全長6千米祁連山2號隧道全線貫通　攻破高寒高海拔難題

中國內地一向因造橋修路被民眾戲稱為「基建狂魔」，近日再添新作。

據《新華社》報道，中國首條集高寒、高海拔、高瓦斯、高硫化氫於一體的「四高」隧道「國道569」曼德拉至大通公路祁連山2號隧道，於昨日（30日）全線貫通，為下一步通車營運奠定了堅實基礎。



祁連山2號隧道位於海拔3500公尺以上的青海省海北藏族自治州門源回族自治縣仙米鄉寧纏河谷，是國道569曼德拉至大通公路全線控制性工程。隧道全長6044米，洞內圍岩地質複雜，穩定性差，開挖後極易發生變形、塌方和突泥湧水，加之煤系地層的高瓦斯​​、高硫化氫有毒有害氣體影響，施工難度極大，被青海省交通運輸廳列為青海省「頭號高風險工程」。

據中鐵十六局計劃負責人溫嘉偉介紹，為確保隧道安全順利穿越祁連山，施工人員在洞內設置全自動有毒有害氣體監控系統，即時監控隧道內的有毒有害氣體濃度；洞內斷絕一切可能引燃瓦斯爆炸的火源，每位進入隧道人員都配備防靜電工作服、防毒面罩等裝備。同時，施工人員進行科技攻關，創新工藝工法，護航隧道安全穿越淺埋堆積體碎石土段、高瓦斯段、煤與瓦斯突出段，填補多項高海拔公路隧道施工空白，為同類型隧道施工累積了豐富經驗。

國道569曼德拉至大通公路全面建成通車後，將實現京藏高速與連霍高速國道主幹線在西部地區短距離快速連接，打通青海省省會西寧市與甘肅省武威市的快速便捷通道，對拉動青海、甘肅、內蒙古、寧夏、陝西五省區的經濟發展和促進省市區的交流合作具有重要意義。