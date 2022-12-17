神奇的中國7號天路！穿過500km無人區　一探世界最長沙漠高速公路

中國除了有「八縱八橫」高鐵網絡，還有「7射、11縱、18橫」高速公路網（簡稱「71118」），即7條首都放射線、11條南北縱線和18條東西橫線。



連接首都北京和新疆烏魯木齊的高速公路，簡稱「G7京新高速」，是7條首都放射線中的第七條，也是目前世界上穿越沙漠最長的高速公路，被譽為「神奇的中國7號天路」，它的背後有哪些故事？



「G7京新高速」是目前世界上穿越沙漠最長的高速公路：

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孫中山百年夢想成真 新疆至北京縮逾千公里

京新高速是目前世界上穿越沙漠最長的高速公路工程，也是繼連霍高速之後的又一條進出疆陸路大通道。

京新高速是目前世界上穿越沙漠最長的高速公路工程。（Getty/當代中國授權）

一百多年前，孫中山先生就在《建國方略》中提出一個宏大設想：「東起北平（北京）、經阿拉善，西至迪化（烏魯木齊）的進疆大通道」。一百多年後，橫貫大半個中國的京新高速公路，將百年前的夢想變為現實。

2021年6月，京新高速全線通車。這條全長2,822公里的高速公路，連接北京、河北、山西、內蒙古、甘肅、新疆五省（區）一市，是繼連霍高速（G30）之後第二條進出疆高速公路大通道，也是連接東北、華北、西北最快捷的大通道，被稱為「三北大捷道」。

與連霍高速相比，京新高速縮短了新疆至北京1,300多公里行車距離，北疆地區車輛出疆可不用再繞行烏魯木齊。

在新疆哈密， G7京新高速和G30連霍高速在此交匯。（視覺中國/當代中國授權）

打造「綠色」天路 大漠如何變通途

全長930公里的京新高速臨白段（臨河至白疙瘩），是世界上穿越沙漠最長的一段高速路，橫貫烏蘭布和、騰格里和巴丹吉林三大沙漠，其中有近500公里的無人區。

穿沙天路讓大漠變通途，但在沙漠戈壁上修路並非容易之事。由於修建難度極大，京新高速被看作是中國繼青藏鐵路後又一項具有典型艱苦地域特點的代表性工程。

在條件艱苦、資源匱乏的大漠，京新高速施工隊打通了一條「生命之路」。（Getty/當代中國授權）

京新高速工程團隊形容，施工過程猶如「荒野求生」，要翻過一座又座沙丘勘測數據，一旦晚歸迷路只能升起狼煙等待救援。當地乾旱少雨，水資源匱乏是一大難關，此外工人們夏天要和沙塵暴搏鬥，冬天則要應對風雪吹襲。

荒漠修路，環保先行。為了阻止流沙侵蝕公路，工程隊設置了固沙方格。因應戈壁生態環境脆弱，工程隊在固沙方格內種上了花棒、紅柳、白臘等沙漠植物，道路兩旁形成植被群，有效治理路基的揚沙問題。

京新高速在內蒙古阿拉善穿越沙漠路段，都有鰭形沙袋防風固沙。（視覺中國/當代中國授權）

為保護野生動物遷徙，京新高速臨白段還建設了450多座過道橋涵和300多公里環保隔離柵，並在隔離護欄外設置了大量野生動物飲水處。

作為是國家「一帶一路」建設的標誌性工程，京新高速打通了新疆天山北坡經濟帶的東部出口。更便捷的交通不僅方便當地居民的出行，還刺激當地的經濟活力，促進沙漠地區的旅遊業蓬勃發展。

京新高速又被稱為「絕美天路」。沿著這條高速公路，草原、河流、森林、沙漠、戈壁、湖泊、冰川、高山、村莊和城市十種風光盡收眼底。（視覺中國/當代中國授權）

此外，京新高速是新疆霍爾果斯口岸至天津港的北部沿邊最快捷出海通道、天津港至荷蘭鹿特丹港最為快捷的亞歐大陸橋，對中國對外經貿物流業發展有重大意義。

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