重慶姐弟墮亡案｜狠夫與小三今被執行死刑　生母曾盼春節前有結果

新華社報道，「重慶姐弟墮亡案」兩名被告張波、葉誠塵，周三（31日）被法院執行死刑。



案發於2020年11月2日，重慶南岸區某小區發生一宗墮樓事件，2歲的姐姐和1歲的弟弟從15樓家中墮地身亡。案發當日影片顯示，兩名幼童墮樓後，生父張波曾癱坐地上，邊哭邊拍打雙腿，表現極為「悲痛」。惟警方偵查後發現，墮樓事件是故意殺人案，父親張波及其女友葉誠塵正是疑犯。

2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院對案件進行一審宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。一審判決後，張波、葉誠塵提出上訴。

墮亡姐弟的生母陳美霖。（封面新聞）

2023年4月6日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開開庭審理，認為張波、葉誠塵罔顧國法天理人情，嚴重挑戰法律和倫理底線、踐踏社會良知，其作案動機特別卑劣，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性極深，社會影響極壞，應依法從嚴懲處。同年5月11日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判。

今年1月中旬，墮亡姐弟的生母陳美霖接受內媒採訪時表示，案件已過去有3年多的時間，「如果孩子還在，姐姐都已經6歲可以上小學了」，她並希望，「在春節前能有一個結果，能還孩子一個公道，能讓他們安息」，她亦表示，「只有他們死，自己的人生才有可能繼續往前走。」