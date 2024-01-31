中國留學生入境美國遭盤查　外交部：嚴重干擾中美人文交流

近期發生多宗中國留學生入境美國時遭到盤查。1月31日，外交部發言人汪文斌表示，美方執法部門有關行徑，嚴重侵犯當事人的正當合法權益，嚴重干擾中美人文交流和人員來往，中方敦促美方立即停止以所謂國家安全為借口，打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學生學者安全和合法權益。



在外交部例行記者會上，有記者提及近日再有中國留學生在美國華盛頓杜勒斯機場入境美國時遭盤查，美方執法人員反覆詢問當事人政治背景和科研情況，以放行為條件要求當事人提供中國政府內部信息，當事人拒絕後對其作出注銷簽證、不準入境決定並強制遣返。

汪文斌介紹，一段時間來，美方基於政治目的，頻繁對中國赴美留學生實施無端滋擾盤查遣返。據不完全統計，僅在華盛頓杜勒斯機場，2023年11月底以來，至少有8名持合法有效證件的中國留學生被美方無端滋擾盤查遣返。

汪文斌指出，美方執法部門有關行徑，嚴重侵犯當事人的正當合法權益，嚴重干擾中美人文交流和人員來往，嚴重違背中美元首關於加強和便利兩國人民交流的共識。中方已向美方提出嚴正交涉，美國自詡開放包容和學術自由，號稱科學無國界，卻將學術研究政治化、武器化，濫用國家安全概念，大肆打壓迫害中國留學生，侵犯中國公民的合法權益和基本人權，製造寒蟬效應，毒化中美人文交流氛圍。

汪文斌稱，在近期的案例當中，美方執法人員更是毫不掩飾地對受害者進行語言誘導和滲透拉攏，直接威脅中國的國家安全。美方這種行徑帶有強烈的意識形態偏見，毫無底線，是披著執法外衣的歧視性、政治性執法，最終也將損害美國自身的形象。

汪文斌強調，中方敦促美方落實好拜登總統的表態和兩國元首舊金山會晤的共識，立即停止以所謂國家安全為借口，打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學生學者安全和合法權益，為中美人文交流和人員往來排除干擾障礙。中方將採取堅決措施維護國家安全和中國公民的正當合法權益。