習近平《求是》刊文：高度重視民族問題　一個民族也不能少

據新華社報道，明日（2月1日）出版的第3期《求是》雜誌，將發表中共總書記、國家主席習近平的文章《鑄牢中華民族共同體意識 推進新時代黨的民族工作高質量發展》。



文章強調，自古以來，中國各族人民共同創造了璀璨奪目的中華文明，鑄就了偉大的中華民族。中國共產黨自成立之日起，就高度重視民族問題、民族工作，正確處理民族關係。黨的十八大以來，強調中華民族大家庭、中華民族共同體、鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設等理念，鮮明提出把鑄牢中華民族共同體意識作為新時代黨的民族工作的主線、作為民族地區各項工作的主線，進一步拓展中國特色解決民族問題的正確道路，形成了黨關於加強和改進民族工作的重要思想，開辟了馬克思主義民族理論中國化時代化新境界，黨的民族工作取得新的歷史性成就。

文章指出，鑄牢中華民族共同體意識，就是要引導各族人民牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念。把鑄牢中華民族共同體意識作為新時代黨的民族工作和民族地區各項工作的主線，是中國共產黨堅持「兩個結合」、着眼「兩個大局」，深刻總結國內外民族工作經驗教訓，深刻洞察中華民族共同體發展趨勢，取得的重大理論和實踐成果。

文章指出，黨的二十大以後，全國各族人民邁上了以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的新征程，黨的民族工作面臨新的形勢和任務。全面建成社會主義現代化強國，一個民族也不能少。要全面貫徹黨的二十大部署，準確把握黨的民族工作新的階段性特征，鞏固良好局面，不斷加強和改進黨的民族工作，紮實推進民族團結進步事業。

文章指出，要立足中華民族悠久歷史，加強中華民族共同體理論體系建設。中華民族有自身獨特的歷史，解析中華民族的歷史，就不能套用西方那一套民族理論。必須立足中華民族悠久歷史，把馬克思主義民族理論同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，遵循中華民族發展的歷史邏輯、理論邏輯，科學揭示中華民族形成和發展的道理、學理、哲理。要始終堅持中國特色解決民族問題的正確道路，用黨關於加強和改進民族工作的重要思想統領和指導中華民族共同體理論體系建設。

文章表示，中國共產黨自成立之日起，就高度重視民族問題、民族工作，正確處理民族關係。（視覺中國）

文章指出，要着眼建設中華民族現代文明，不斷構築中華民族共有精神家園。建設中華民族現代文明，是一個具有五千多年文明史國家的豪邁壯舉，是實現中華民族偉大復興的應有之義。必須順應中華民族從歷史走向未來、從傳統走向現代、從多元凝聚為一體的發展大趨勢，深刻理解把握中華文明的突出特性，在新的歷史起點上不斷構築中華民族共有精神家園，為鑄牢中華民族共同體意識奠定堅實的精神和文化基礎。

文章指出，要促進各民族廣泛交往交流交融，以中華民族大團結促進中國式現代化。中華民族在各民族交往交流交融中鑄就，中華民族偉大復興也必將在各民族交往交流交融中實現。中華民族大團結是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的前提和基礎，強國建設、民族復興的進程，必然是各民族廣泛交往交流交融的過程，必然是各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展的過程。必須高舉中華民族大團結旗幟，把推動各民族為全面建設社會主義現代化國家共同奮鬥，作為新征程黨的民族工作的重要任務。

文章指出，要講好中華民族故事，大力宣介中華民族共同體意識。民族工作是凝聚人心、匯聚力量的工作。必須堅定「四個自信」，大力宣傳中華民族的歷史，大力宣傳中華民族共同體理論，大力宣傳新時代黨的民族工作取得的歷史性成就，大力宣傳中華民族同世界各國人民攜手構建人類命運共同體的美好願景。創新涉民族宣傳的傳播方式，講好中華民族共同體故事，講清楚中國共產黨領導和社會主義制度是中國各民族共同發展進步的可靠保障，講清楚中華民族是具有強大認同度和凝聚力的命運共同體，講清楚中國特色解決民族問題的正確道路所具有的明顯優越性。

文章強調，鑄牢中華民族共同體意識、推進新時代黨的民族工作高質量發展，是全黨全國各族人民的共同任務。各級黨委和政府要堅持中國特色解決民族問題的正確道路，認真貫徹落實黨的民族工作的各項方針政策，及時研究解決本地區本單位涉及民族工作的重大問題。各級領導幹部要深入學習貫徹黨關於加強和改進民族工作的重要思想，提高做好民族工作的本領，為推進民族團結進步事業作出應有貢獻。