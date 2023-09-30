十一黃金周｜內地客掀主題打卡熱　香港citywalk黃大仙「寺廟遊」

內地十一黃金周今日（30日）踏入第2天，加上香港也是中秋公眾假期，不少內地遊客或香港市民，都趁假期出外走走。比起太平山頂、迪士尼樂園、星光大道、蘭桂坊等旅行團熱門景點，內地旅客近期更喜歡深度遊認識香港文化，興起主題式打卡熱潮，例如深入本港各區大街小巷的citywalk（城市漫遊）風，到處探店尋寶與吃美食，以及到黃大仙祠拜神、求籤許願的「寺廟遊」等。



內地旅客近期來香港興起citywalk（城市漫遊）熱潮，喜愛深入香港街道了解文化，拍下特色建築。(資料圖片/林靄怡攝)

主題一：Citywalk 暴走3萬步 走入香港探店尋寶吃美食

香港與內地恢復通關後，內地旅客來香港旅遊的模式經已改變，不再像疫情前以購物為主，而是要深度漫遊香港。他們穿梭大街小巷以手機打卡、街拍，探店尋找美食，甚至以主題形式來設計行走路線。而在各主題中，內地旅客尤以新興起的citywalk街拍熱潮最為喜愛，內地社交平台「小紅書」更充斥不同遊走香港的citywalk路線推介。

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Citywalk路線(1)：遊走中西區尋找香港特色建築與事物

以Citywalk主題來說，最多人選擇遊走的是港島中西區懷舊特色路線，包括有旅客最愛乘搭的電車；漫遊中區石板街、藝穗會及荷李活道等，探尋老舊香港的特色建築和街道，還有探店品嚐蘭芳園港式奶茶、中環海濱摩天輪的富豪雪糕。此外，西環堅尼地城海傍的海天一色美景，吸引不少旅客由科士街遠眺拍下由兩幢大廈之間的海景影像，又或是走上西環第三街、東邊街等拍攝較罕有的特色地形，看看西環最有名的「長命斜」。

特色街頭壁畫 追蹤電影場景

另外，中區嘉咸街壁畫由本地塗鴉藝術家 Alex Croft 創作，以鮮藍色作背景，用七彩繽紛的色彩繪畫已經拆除的九龍城寨，畫中呈現出昔日香港既密集又熱鬧的生活，及擁擠的舊式建築；亦是劉德華、甄子丹主演電影《追龍》與周星馳電影《功夫》的拍攝場景，吸引許多遊人到訪「打卡」拍照。

至於往水池巷的方向行走，遠遠就能看到這幅動感十足的大型李小龍壁畫。這個香港街頭藝術由韓國塗鴉藝術家 Xeva 創作，運用其招牌「切割繪法」，以多視角的方式，生動地呈現出李小龍的各種表情，並向這位一代武打巨星致敬。

Citywalk路線(2)：走入九龍區的繁華與老舊時空 尋找歷史街牌

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以往內地旅客必到尖沙咀廣東道名店購物買名牌包包，又去星光大道與明星手印「打卡」兼看維港美景，現時不少內地旅客熱愛走入尖沙咀，在廣東道街頭以名店外貌作背景來街拍，拍下香港的繁華都市魅力。另外，旺角街頭亦是內地年輕男女喜愛的街拍場景，區內有商業繁華一面，也有不少舊樓顯現地道市井風味。

至於深水埗的T形街道名牌更是極具歷史價值，值得旅客前來打卡拍照。在舊樓林立的深水埗區，為目前最多T形街牌的地區，多條街道都可見到這些舊路牌的蹤影。不少街牌會被新建的招牌、僭建物遮擋，近期在在北京、上海、廣州等地的Citywalk旅遊熱潮，相當適合在這個小區中漫遊，仔細留意把這些在香港買少見少的舊式街牌發掘出來。

主題二：新興「拜神熱」、「寺廟遊」 感受傳統文化

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近期內地90後、00後年輕人興起「寺廟遊」熱潮，並出現「在上班和上進之間，年輕人選擇了上香」這句網路潮語。而這股拜神熱潮亦傳到香港，其中有逾百年歷史、相傳「有求必應」的黃大仙，成為內地年輕男女訪港必到「打卡」熱點，感受傳統文化之餘，還有求財運、求事業，他們更在內地社交平台「小紅書」互傳「上香攻略」、「拜神攻略」。

90後西安女生祈求黃大仙賜良緣

《香港01》日前在黃大仙祠遇上初次訪港的26歲西安女生小棉，經姊姊推介來黃大仙祠拜神上香，並誠心求籤許願，祈求能覓得一段美好良緣，說：「（黃大仙祠）特別有煙火氣，看到有很多人拜，感覺還挺靈的。」 她又期待心想事成後能重遊香港還願。

鎮海樓公園誠心拜觀音

除了到嗇色園黃大仙祠外，有半世紀歷史的淺水灣鎮海樓公園內一尊逾10米高巨型觀音像，亦是旅客「打卡」熱點。觀音像具有中國古典文化色彩，惟早前在超強颱風「蘇拉」吹襲期間，遭鄰近一棵被吹塌的大樹壓在頂部砸穿後腦，並擊中觀音像的手部致四指折斷，周身傷痕纍纍，目前正由有關方面募款修復，熱心人可前往參拜感受濃厚宗教氣息，亦可捐助善款盡快修復觀音。

主題三：古蹟文化探秘深水埗主教山配水庫

深水埗主教山配水庫2021年12月中正式開放，就疫情影響，導賞團遭暫停了一段時間。其後重新恢復開辦導賞團之外更推出「自助導賞團」，可以近距離觀賞逾百條花崗岩石、仿羅馬紅磚拱券及紅磚拱頂等珍貴的歷史遺跡。

近日深水埗主教山配水庫亦成為不少旅客來港打卡熱點，提提大家若想親身感受香港的歷史文化，需報名參與水務署舉辦的導賞團，全程大約90分鐘，費用全免。導賞團內容包括：參觀配水庫的內、外設計及建築結構，並會介紹九龍食水供應系統發展歷史等。

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