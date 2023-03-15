燒香拜佛尋求清淨？　內地年輕人掀寺廟遊熱　90後00後佔比近50%

《新週刊》報道，近日，內地年輕人掀起寺廟遊熱。寺廟遊正從單一的小眾文藝打卡地，逐漸演變為集咖啡、佛牌手串帆布袋集章等周邊、甚至法律咨詢、清修禪修等為一體的綜合性多元化旅遊體驗。北京、南京、杭州、西安等多地寺廟被「擠爆」，越來越多年輕人湧進寺廟「燒香拜佛、尋求清淨」，亦成為值得關注的社會現象。



報道稱，據相關平台數據顯示，2023年2月以來，預訂寺廟景區門票的人群中，90後、00後佔比近50%。同時，今年以來，寺廟相關景區門票訂單量同比增長310%。

社交媒體中，相關話題的發帖量和閱讀數據直線上升。無論是早起上香祈願，遊覽沿途風景，還是打卡文創周邊，甚至只為吃一碗帶有「香火氣」的素面，都成了年輕人前往寺廟的理由。文章稱，「當最佛系的地方不再佛系，菩薩也得跟著加班加點處理願望」。

紅墻黛瓦，綠樹蓊鬱，煙霧氤氳，建築古樸沉靜，是傳統寺廟給予大眾的普遍感受。2023年初，內地疫情放寬後，就有北京市民湧向雍和宮搶上頭香的盛況。

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北京，雍和宮，古色古香。（圖 / VCG）

近日，憑藉熱門話題#雞鳴寺到底有多神奇#而意外「翻紅」的南京雞鳴寺，除了基本的寺廟宮殿，還提供了法律諮詢室、心理諮詢室、圖書館、國學班等場所。這種多功能、複合型公共場所的布局轉變，使進入寺院的年輕人既可以祈福許願，亦可以法律咨詢，「法律解決不了的疑難雜症，就交給菩薩處理」。

南京，雞鳴寺，櫻花盛開。（圖 / VCG）

南京的大報恩寺則憑藉Cyberpunk感十足的「電子禮佛」出圈，其利用燈光投影、建築雕塑等原理建成的佛像為傳統增添了科技感，更像一個美學空間，在顛覆傳統寺廟認知的同時，也吸引了許多年輕人前往打卡「人佛對望」的景象。

南京，大報恩寺，賽博禮佛。（圖 / 網絡）

寺廟遊火熱的同時，亦帶火了一批和「佛係」有關的網絡流行語，如「在上班和上進之間，選擇了上香」、「在求人和求己之間，選擇了求佛」、「今天你瘋狂星期寺了嗎」，更有寺廟出現過「財神殿外千里排隊，姻緣廟前無人問津」的奇觀景象。

正在上香的人。（圖 / VCG）

拋開有趣、新奇，回歸宗教傳統的本質，寺廟遊的火熱，因其在現代社會中為年輕人提供了「暂停键」。近年來，內地各類清修禪修體驗班、體驗課流行，網絡中不時可見「大廠上班抑鬱後，我去寺廟禪修了3天」等類似標題，「去寺廟小住」成為新流行。

杭州，永福寺，環境清幽。（圖 / VCG）

而寺廟清幽寧靜的氛圍、規律簡單的作息和「與世隔絕」的環境，不僅成為年輕人試圖逃離現代文明、呼喚內心平靜的嘗試，更代表了某種傳統「幽靈」在後現代社會的復魅（re-enchantment）體現，成為某種得以被建構的「烏托邦」場域。

部分網民意見摘錄：

「因為求人不如求神啦。」

「封建迷信我嗤之以鼻，財神殿前我長跪不起。」

「難道不是因為社交網絡打卡的需求嗎？」

「去一次寺廟排長隊請個手串就能調試心理了？可能供的神拜的神都不重要，重要的是拜一下的儀式感，仿佛完成了儀式，就得到了應有的慰藉。」

「我去寺廟很多時候都是拍建築。」

「我是不信的，我去這些地方就是看看。」

「一代人有一代人的求佛。」

「去雞鳴寺的時候，年輕人爆滿，當然排隊最多的是求財。」

