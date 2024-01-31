習近平主持中共中央政治局會議　強調抓好高質量發展首要任務

周三（31日），中共總書記、國家主席習近平主持中共中央政治局會議，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》、《關於在全黨深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育總結報告》、《關於鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果的意見》和《中國共產黨巡視工作條例》。



會議強調，2024年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨中央集中統一領導這個最高政治原則，緊緊圍繞推進中國式現代化這個最大的政治，持續抓好黨的二十大戰略部署的貫徹落實。要抓好高質量發展這個首要任務，深化改革開放，確保中央經濟工作會議確定的重點任務落地落實，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要樹牢造福人民的政績觀，增進民生福祉，維護社會公平正義。

會議指出，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育啟動以來，全黨緊扣「學思想、強黨性、重實踐、建新功」總要求，聚焦主題主線，明確目標任務，突出以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹，與做好開局之年工作緊密結合，着力解決制約高質量發展問題、群眾急難愁盼問題、黨的建設突出問題，達到預期目的，取得明顯成效。

會議強調，要持續加強理論武裝，教育引導黨員幹部通過堅持學習黨的創新理論，悟規律、明方向、學方法、增智慧，固本培元、凝心鑄魂；要持續推動解決問題，繼續抓好整改整治、建章立制，讓人民群眾切實感受到解決問題的實際成效；糾治形式主義、官僚主義，切實抓好整治形式主義為基層減負工作。

會議指出，要持續夯實基層基礎，推進以黨建引領基層治理，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用；要持續抓好落實，重實幹、做實功、求實效，更好將主題教育成果轉化為推動高質量發展的成效。各級黨委（黨組）要把鞏固拓展主題教育成果作為重大政治任務，扛起主體責任，不折不扣抓好落實。