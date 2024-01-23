國務院發布反恐白皮書 指習近平上任後群眾安全感升至逾98%
國務院新聞辦公室今（23）日發布《中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐》白皮書，內容除介紹完善法律制度，清晰認定恐怖活動範圍及處罰規範的重要性外，亦強調要以非刑罰教育方式，挽救大多數受極端思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重後果的人員。
白皮書引述一項「全國群眾安全感調查」，表示中國群眾安全感由2012年的87.55%，升至2021年的98.62%，「持續保持高位，得到群眾肯定」。
白皮書指出，中國作為恐怖主義受害國，長期面臨恐怖主義威脅，道明中國歷來高度重視反恐法治建設，透過締結或參加一系列國際公約條約、修改完善刑事法律，不斷積累反恐法治經驗。
白皮書除前言、結束語外，內文分為五個部分，分別是反恐怖主義法律制度體系日臻完善，恐怖活動認定清晰、處罰規範，在反恐怖主義工作中規範權力運行，在反恐怖主義工作中依法保障人權，有力維護人民安全和國家安全。
白皮書強調，多年來，中國政府透過建立健全法律制度、其中包括2020年通過《港區國安法》對與香港特區有關的恐怖活動犯罪及其處罰作出規定。
在以刑法嚴厲打擊之外，今次白皮書強調要消除恐怖主義的思想基礎，要更加注重以非刑罰方式教育挽救大多數受極端主義思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重危害後果的人員。政府各有關部門、婦聯等社會組織、宗教團體以及學校、家庭等密切配合，針對受極端主義感染人員的不同特點，分類採取多種干預措施，避免其受到進一步侵害。
白皮書說，多年來中國逐步探索出符合本國實際的反恐主義法治道路，有力維護國家安全、公共安全和人民生命財產安全，為全球和地區安全穩定作出貢獻。 白皮書寫道，實踐證明，各國的探索和實踐只要能夠體現人類社會價值取向，遵循聯合國反恐原則準則，符合本國國情和法律制度，就都是國際反恐事業的組成部分。中國願與世界各國一道，在人類命運共同體理念指引下，積極參與全球反恐治理，在平等尊重的基礎上，共同推動全球反恐事業健康發展。